Les actions de Philips chutent après que la FDA a déclaré que le rappel des appareils de sommeil était insuffisant

Actions d’une société néerlandaise de technologie de la santé Philips a chuté au plus bas de l’indice de référence européen vendredi, après que le régulateur américain des médicaments a jugé inadéquate sa gestion d’un important rappel de produit.

L’action cotée à Amsterdam s’échangeait en baisse de près de 8% à 11h30, heure de Londres, réduisant ainsi certaines de ses pertes antérieures.

L’annonce reflète encore un autre coup dur à Philips à propos du rappel de millions de respirateurs utilisés pour traiter l’apnée du sommeil, dont le PDG Roy Jakobs a fait part plus tôt cette année. dit serait la « plus haute priorité » de l’entreprise.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dit Du jour au lendemain, il ne croit pas que « les tests et analyses partagés par Philips à ce jour soient adéquats pour évaluer pleinement les risques que représentent les appareils rappelés pour les utilisateurs ».

La FDA a déclaré qu’elle estimait que des tests supplémentaires étaient nécessaires et a noté la cupidité de Philips pour répondre à cette demande.

En réponse à la FDA, Philips a déclaré dans un communiqué que sa « première priorité est la santé et le bien-être des patients, à la fois en termes de fourniture d’appareils de remplacement et de tests visant à obtenir plus de clarté sur la sécurité des appareils de sommeil et de soins respiratoires. le rappel. »

La société a ajouté qu’elle partage le même objectif que la FDA et d’autres régulateurs « garantir les normes les plus élevées de sécurité des patients et de qualité dans la prestation des soins de santé ».