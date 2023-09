Les actions de Peloton s’envolent grâce au partenariat avec Lululemon

Peloton et Lululémon unissent leurs forces.

Les deux sociétés ont annoncé mercredi un partenariat de cinq ans qui apportera le contenu de Peloton à l’application d’exercice de Lululemon. Lululemon deviendra à son tour le principal partenaire de Peloton en matière de vêtements de sport, et un certain nombre d’instructeurs de Peloton deviendront les ambassadeurs du détaillant de vêtements.

Les termes de l’accord, ni si les deux sociétés partageront les revenus, n’ont pas été divulgués.

L’action de Peloton a bondi de plus de 15 % lors des échanges prolongés suite à l’actualité. Les actions de Lululemon – dont la capitalisation boursière est d’environ 48 milliards de dollars, contre 1,7 milliard de dollars pour Peloton – sont restées stables après les heures d’ouverture.

Dans le cadre de cette annonce, Lululemon a annoncé son intention de cesser de vendre Mirror, qui permet aux utilisateurs de diffuser des cours d’entraînement, d’ici la fin de l’année.

La société envisageait de vendre le produit après que les ventes aient été inférieures aux attentes et Lululemon a été contraint de prendre une charge de dépréciation de 443 millions de dollars liée à l’équipement, a annoncé la société plus tôt cette année.

Le contenu de Peloton sera désormais accessible via Mirror, a-t-il déclaré à CNBC, mais le sort de l’appareil Mirror et la question de savoir si la division sera vendue restent incertains.

Pendant ce temps, les ventes des produits de fitness connectés de Peloton ont régulièrement chuté par rapport à leurs sommets de l’ère pandémique, de sorte que la société s’est concentrée sur le contenu comme sa principale proposition de valeur.

Son partenariat avec Lululemon marquera la première fois que Peloton partagera ce contenu précieux avec une autre société, mis à part un partenariat plus petit avec Delta Air Lines qui propose des cours de méditation et de mouvement aux pilotes.

L’application de Lululemon compte environ 13 millions de membres, soit près du double du nombre total de membres de Peloton, qui s’élève à près de sept millions. Selon l’accord avec Lululemon, Peloton n’aura pas accès aux membres qui consomment son contenu.

La nouvelle intervient un jour après que Peloton a annoncé le départ du co-fondateur et directeur des produits, Tom Cortese, de l’entreprise.

En mai, CNBC s’est entretenu avec Jennifer Cotter, directrice du contenu de Cortese et Peloton, de la stratégie de rebranding de l’entreprise et si elle envisage de s’associer à d’autres entreprises pour proposer son contenu.

Cotter, le cerveau derrière la machine à contenu de Peloton, a déclaré que « rien n’est jamais hors de propos », mais a déclaré « qu’il n’y a pas vraiment besoin » d’un tel partenariat.

Cortese, pour sa part, a clairement indiqué que des partenariats n’étaient pas à l’horizon – du moins à court terme.

« Cela n’arrivera pas », a répondu Cortese.

« Une chose qui a très bien fonctionné pour Peloton dans le passé et qui continuera de très bien fonctionner pour Peloton à l’avenir est notre relation directe avec nos membres. Nous n’allons pas perdre notre relation directe avec nos membres », a-t-il poursuivi. « Cela fait partie de la manière dont nous construisons une communauté et dont nous construisons notre entreprise. Il n’y a aucune raison pour nous d’avoir un intermédiaire entre nous et nos membres. »

Cortese n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter suite à l’annonce du partenariat.