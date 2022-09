Les actions de Peloton ont plongé à la nouvelle que les cofondateurs de la société, John Foley et Hisao Kushi, se retirent en raison de la morosité des ventes.

Foley a démissionné de son poste de président exécutif lundi. Kushi quittera ses fonctions de directeur juridique le 3 octobre.

Foley était le PDG de Peloton depuis 10 ans et est devenu président exécutif en février. Le conseil d’administration de l’entreprise qui fabrique des vélos stationnaires et des tapis roulants haut de gamme a nommé Karen Boone comme présidente. Boone a été élu au conseil d’administration de Peloton en tant que président du comité d’audit en 2019 et est devenu administrateur indépendant principal en octobre 2021.

“Il est temps pour moi de commencer un nouveau chapitre professionnel”, a déclaré Foley dans un communiqué préparé. “J’ai une passion pour la création d’entreprises et la création d’équipes formidables, et je suis ravi de le faire à nouveau dans un nouvel espace.”

Kushi est directeur des affaires juridiques depuis 2015. Il sera remplacé par Tammy Albarran, qui était avocate générale adjointe en chef et secrétaire générale adjointe chez Uber Technologies Inc.

Entreprise essayant de remodeler les affaires

Les actions se sont vendues, perdant environ 12% pour s’échanger en dessous de 10 dollars chacune sur le Nasdaq. À un moment donné l’année dernière, ces mêmes actions changeaient de mains à 162 $.

Peloton Interactive Inc. tente de remodeler son activité, qui a explosé pendant les fermetures pandémiques, mais a chuté de façon spectaculaire à mesure que les restrictions sont assouplies. L’entreprise a enregistré ses seuls trimestres rentables pendant la pandémie.

Le mois dernier, la société new-yorkaise a annoncé qu’elle supprimait des emplois, transférait son travail de livraison à des fournisseurs tiers et réduisait considérablement le nombre de magasins qu’elle possède en Amérique du Nord.

Il a également rompu avec son modèle commercial initial de vente directe le mois dernier, affirmant qu’il vendrait désormais ses vélos d’appartement et autres équipements sur Amazon aux États-Unis.

En juillet, Peloton a déclaré qu’il cesserait de fabriquer ses propres vélos stationnaires et tapis roulants interactifs, externalisant ces tâches à un fabricant taïwanais.

Peloton a eu du succès avec son application numérique, qui peut être utilisée avec d’autres équipements. La société a déclaré qu’elle aimerait se concentrer davantage sur l’application et moins sur les ventes d’équipements.