Les actions de Peloton augmentent alors que l’impact du rappel de tapis roulant n’est pas aussi grave que prévu

Les actions de Peloton ont grimpé de plus de 9% vendredi alors que les investisseurs se sont rendu compte que le coup financier du rappel du tapis roulant de la société n’était pas aussi grave que certains l’avaient craint.

Le fabricant d’équipements d’exercice a déclaré que la demande pour ses cycles haut de gamme restait forte, bien que les gens se libèrent de plus en plus des routines au domicile et des gymnases, voyant les restrictions pandémiques s’atténuer.

Peloton prévoit également de se lancer en Australie plus tard cette année et augmente ses dépenses de marketing pour essayer d’atteindre de nouveaux clients.

« Alors que le rappel touchera les financières à court terme et repoussera les financières de Tread d’un quart ou deux, nous pensons que c’était la décision prudente à long terme », a déclaré l’analyste de Barclays, Mario Lu, dans une note aux clients. « Nous continuons de considérer Peloton comme le leader du fitness numérique connecté. »

Lorsque Peloton a annoncé jeudi ses résultats fiscaux du troisième trimestre, il a déclaré que les ventes du quatrième trimestre seraient inférieures de 165 millions de dollars en raison du rappel. Cela place le chiffre d’affaires du quatrième trimestre à environ 915 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes de 1,12 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

L’impact projeté de 165 millions de dollars consiste en une baisse d’environ 105 millions de dollars due à un manque de ventes de tapis roulants au cours de la période, puisque toutes les ventes sont arrêtées, a déclaré Peloton. La société suppose également qu’environ 10% des propriétaires actuels de tapis de course demanderont un remboursement pour leurs machines, qui coûtent 4300 $ pièce, ce qui réduirait les ventes de 50 millions de dollars supplémentaires.

L’analyste de Telsey Advisory Group, Dana Telsey, s’attendait à ce que le rappel ait un impact plus important. Elle a maintenu sa cote de surperformance sur les actions, mais a abaissé son objectif de cours à 120 $ de 150 $, en raison de «l’incertitude autour de l’impact financier ultime des rappels et sur la marque Peloton».

Elle a noté, cependant, que la demande pour les machines Bike et Bike + de Peloton est toujours solide. Et la solution la plus coûteuse concernera la machine Tread + de Peloton, plutôt que la version la moins chère Tread, qui représente une source de revenus beaucoup plus faible dans l’ensemble, a déclaré Telsey.

Les actions de Peloton ont clôturé jeudi à 83,78 $. L’action est en baisse d’environ 45% depuis le début de l’année, ce qui porte la capitalisation boursière de la société à environ 24 milliards de dollars. Les actions avaient chuté de près de 15% mercredi, le jour où la société a annoncé son rappel volontaire, effaçant 4,1 milliards de dollars de la valeur marchande de Peloton.

Lors d’un appel, le directeur général John Foley a décrit les étapes que l’entreprise prend avec la US Consumer Protection Safety Commission pour lancer le Tread aux États-Unis plus tard cette année. Il était prévu pour le 27 mai, mais il est repoussé jusqu’à ce que Peloton et le CPSC puissent travailler sur de nouveaux protocoles de sécurité.

Cela pourrait potentiellement se produire dès juillet, a déclaré Foley.

Selon Telsey, c’est aussi plus tôt que ce que beaucoup de gens prévoyaient.

« Un peu perdu au milieu de la discussion sur les rappels de Tread / + a été un très bon troisième trimestre », a déclaré l’analyste de JPMorgan Doug Anmuth. « Peloton a battu tous les paramètres. »

