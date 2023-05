Les actions de Paramount éclatent après que BDT Capital parie sur l’actionnaire clé du géant des médias

Certains observateurs de Buffett ont remarqué un lien curieux avec l’actualité. Le président et co-PDG de BDT Capital est Byron Trott, connu depuis longtemps comme le banquier préféré et de confiance de Buffett. C’est Trott qui a suggéré que Buffett mette une bouée de sauvetage de 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs pendant la crise financière de 2008.

La connexion ne s’est pas arrêtée là. Berkshire Hathaway de Buffett est en fait le plus grand investisseur institutionnel de Paramount avec une participation de 15,4 %, selon FactSet. Berkshire a initialement pris la participation au premier trimestre de 2022, et le pari vaut environ 1,32 milliard de dollars après la récente vente de Paramount.

Paramount a chuté de plus de 30% depuis le début du deuxième trimestre après que ses bénéfices et revenus trimestriels aient manqué les estimations des analystes, et que la société mère de CBS ait réduit son dividende trimestriel.

« Donc, ce que nous avons maintenant ici, c’est que Trott a son mot à dire sur ce qui se passe chez NAI. Et NAI a son mot à dire sur ce qui arrive à la participation de 15% de Buffett dans PARA », a déclaré Don Bilson, responsable de la recherche événementielle chez Gordon Haskett, dans une note. « Où cela va est à déterminer mais avec Buffett et son banquier dans le mélange, cette situation est plus intéressante aujourd’hui qu’elle ne l’était au début de la semaine. »

« Pas une bonne nouvelle »

Interrogé sur Paramount lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire début mai, Buffett, 92 ans, a adopté un ton négatif à propos de la forte réduction du dividende, tout en signalant ses perspectives pessimistes pour l’activité de streaming.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle lorsqu’une entreprise passe son dividende ou réduit considérablement son dividende », a déclaré Buffett. « Le secteur du streaming est extrêmement intéressant à regarder… il y a beaucoup d’entreprises qui le font. Et vous avez besoin de moins d’entreprises ou vous avez besoin de prix plus élevés. Et, eh bien, vous avez besoin de prix plus élevés ou ça ne marche pas. »

Il n’était pas clair si c’était Buffett qui avait acheté la position de Paramount ou ses lieutenants investisseurs, Ted Weschler et Todd Combs, qui supervisent chacun 15 milliards de dollars à Berkshire.

Mise à niveau à partir de la boucle

Vendredi, Loop Capital a relevé Paramount à une note de maintien après une vente à la lumière de l’investissement de BDT. La firme de Wall Street a déclaré que le cas haussier est que la pression financière obligera Paramount à trouver un acheteur et que les actionnaires atteindront une valeur marchande privée.

« Bien que nous pensions toujours qu’un redressement de PARA sera un défi, la perception des investisseurs de la société pourrait changer avec un vendeur motivé, des banquiers intelligents et les cordons de la bourse de Berkshire », a déclaré Loop Capital dans une note.