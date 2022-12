Les actions de Paramount chutent alors que le PDG abaisse ses prévisions de revenus publicitaires

Actions de Paramount mondial est tombé mardi après que le PDG Robert Bakish a averti que les revenus publicitaires du quatrième trimestre seraient inférieurs aux chiffres moroses de la société au troisième trimestre.

“Le marché actuel est difficile et nous y sommes tous les jours”, a déclaré Bakish lors de la conférence UBS Global TMT à New York. “Ce défi concerne à la fois le côté linéaire et le côté numérique. Nous avions cherché une amélioration dans certains secteurs, mais nous ne l’avons pas vu.”

Bakish a averti lors des récents appels aux résultats trimestriels que la détérioration du marché publicitaire pesait sur les activités de Paramount. Mardi, il a révisé les prévisions précédentes de la société à la baisse “un peu en dessous” du troisième trimestre, plutôt qu’en ligne avec les résultats précédents. Les revenus publicitaires de Paramount ont diminué de 2 % au troisième trimestre.

En plus de son réseau de diffusion et de son portefeuille de chaînes de télévision par câble, le service de streaming Paramount+ de Paramount dispose d’un niveau financé par la publicité. La société possède également le streamer gratuit et financé par la publicité Pluto, qui, selon Bakish, ressentait également la douleur du marché publicitaire difficile.

Paramount n’est pas la seule entreprise de médias à dire que le marché publicitaire est difficile. NBCUniversal Le PDG Jeff Shell a déclaré lundi lors de la conférence UBS qu’il s’est régulièrement aggravé au cours des six à neuf derniers mois. Pourtant, Shell a déclaré que son entreprise verrait toujours des revenus publicitaires au quatrième trimestre en hausse à un chiffre par rapport à l’année dernière, notant que Peacock et le second tour de la campagne électorale en Géorgie ont donné un coup de pouce à NBCUniversal.

Cependant, Bakish de Paramount est optimiste quant à l’inversion des tendances publicitaires actuelles.

“Un marché publicitaire difficile est cyclique”, a noté Bakish. “Nous avons réussi à travers un certain nombre de ces cycles, pas plus tard qu’au début de la décennie. C’est aussi un cycle et il va tourner. Et quand ça tourne, vous voyez vraiment la puissance du portefeuille d’actifs que nous avons.”

Note de programmation: Le PDG de Paramount, Robert Bakish, apparaîtra sur “Squawk on the Street” de CNBC mercredi à 10 h HE.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.