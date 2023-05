Les actions de Nvidia bondissent pour atteindre une clôture record avec un rallye de 24%

Jensen Huang, président et chef de la direction de Nvidia, prend la parole lors de l’événement de la société au Consumer Electronics Show 2019 à Las Vegas le 6 janvier 2019.

Actions de Nvidia sont clôturés en hausse de 24% jeudi sur le dos d’un rapport sur les bénéfices démesuré qui a dépassé les estimations du consensus, atteignant un niveau record.

Le record précédent de Nvidia a eu lieu en novembre 2021, lorsque le cours de l’action a clôturé à plus de 333 $. Les actions ont ouvert jeudi à 385 $ et ont rendu une partie des gains du jour au lendemain.

Pour mettre son gain en perspective, l’action Nvidia a augmenté de 235 % depuis son plus bas niveau en deux ans de 112 $ le 14 octobre, battant la performance de toute autre société du S&P 500 depuis lors. Meta est le deuxième titre le plus performant avec un gain de 97 % au cours de la même période.

La capitalisation boursière du fabricant de puces était sur le point d’ouvrir à 975 milliards de dollars après un bond de 30% dans les échanges après les heures de bureau mercredi. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,09 $ au premier trimestre, contre une estimation consensuelle de Refinitiv de 92 cents. Son chiffre d’affaires de 7,19 milliards de dollars au premier trimestre était nettement supérieur à une estimation consensuelle de 6,52 milliards de dollars.

Mais c’est la position de leader du fabricant de puces en tant que fournisseur de puces IA, associée à des ventes de 11 milliards de dollars pour la période actuelle, qui ont peut-être fait grimper encore plus les actions.

La hausse du cours de l’action place Nvidia à la portée d’une valorisation de mille milliards de dollars, ce que seule une poignée de sociétés cotées en bourse ont jamais réalisé. Pomme a été évalué pour la première fois à 1 billion de dollars en 2018 et a atteint une valorisation de 3 billions de dollars en 2022. Alphabet , Amazone Arabie Saoudite, Tesla , Méta et Microsoft ont tous à un moment donné été évalués à 1 000 milliards de dollars ou plus.

Les analystes ont rapidement augmenté les objectifs de prix de Nvidia après que la société a publié ses résultats. JPMorgan a doublé son objectif de cours de 250 $ à 500 $ et a réitéré sa cote de surpondération. « L’IA générative et les grands modèles de langage/transformateur entraînent une accélération de la demande », a déclaré Harlan Sur, analyste chez JPMorgan.

« Que pouvons-nous dire d’autre que WOW », a écrit l’analyste d’Evercore CJ Muse dans une note de mercredi. Evercore a relevé son objectif de prix de 320 $ à 500 $ et a réitéré sa note de surperformance.

Cependant, la hausse fulgurante de la valorisation de Nvidia ne soulève pas les autres fabricants de puces. L’engouement pour les puces AI a été alimenté par la demande d’unités de traitement graphique haute puissance, ou GPU. La société a été une surperformante historique sur le marché des GPU « discrets » hautes performances, en particulier par rapport à Intel .