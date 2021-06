Les actions de Nike sont sur le point d’atteindre un niveau record alors que les perspectives dépassent les attentes

Les actions de Nike ont bondi de plus de 13% vendredi matin, sur le point d’ouvrir à un niveau record, après que le fabricant de baskets a prévu des ventes annuelles dépassant les 50 milliards de dollars alors que son activité nord-américaine rebondit après les creux de la pandémie.

Et dans la Grande Chine, les ventes semblent s’améliorer, la direction de Nike affirmant que l’entreprise est confiante dans sa capacité à regagner la confiance des clients là-bas, au milieu des menaces de boycott des marques occidentales suite à leurs commentaires exprimant leur inquiétude concernant le travail forcé présumé au Xinjiang.

À l’échelle mondiale, Nike voit les acheteurs faire des folies avec de nouvelles baskets et des survêtements avant-gardistes à porter alors que de plus en plus de gens recommencent à socialiser. La marque Jordan de la société a été particulièrement brillante.

Nike, qui a une capitalisation boursière de plus de 211 milliards de dollars, a vu son action atteindre un niveau record de 147,95 dollars le 21 décembre.

À la suite des résultats optimistes de Nike pour le quatrième trimestre de l’exercice jeudi après-midi, l’analyste de Cowen & Co. John Kernan a relevé son objectif de cours à 181 $ contre 145 $.

Kernan a déclaré qu’il voyait une voie pour que la capitalisation boursière de Nike dépasse un jour les 300 milliards de dollars.

« La confiance de la direction atteint une inflexion et les résultats du quatrième trimestre indiquent l’accélération numérique du modèle financier », a-t-il déclaré dans une note aux clients.

Selon Cristina Fernández, analyste de Telsey Advisory Group, Nike profite de ses relations plus étroites avec ses clients grâce à son programme d’adhésion, une vente au prix plein plus élevée, une plus grande utilisation des données et un modèle de vente en gros plus intelligent avec des partenaires solides comme Foot Locker.

Telsey a relevé son objectif de cours sur les actions Nike à 180 $ contre 160 $.

« La forte dynamique de la marque Nike à l’échelle mondiale fait plus que compenser la pression en Chine et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Fernandez dans une note aux clients.

Au moins 12 maisons de courtage ont déjà relevé leurs objectifs de cours sur les actions Nike, à la suite de la publication fiscale de la société au quatrième trimestre.

Selon FactSet, le prix cible médian des analystes qui couvrent la société est désormais de 176,90 $.