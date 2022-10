Les actions de News Corp. augmentent, les actions de Fox baissent alors que les investisseurs pèsent sur la fusion

Une personne passe devant le siège de Fox News dans le bâtiment de News Corporation le 03 mai 2022 à New York.

Actions de Nouvelles Corp. rose tandis que Renard les actions ont chuté lundi alors que les investisseurs évaluaient la possibilité que les sociétés de médias de Rupert Murdoch se recombinent près de dix ans après leur scission.

Les sociétés avaient annoncé vendredi qu’elles envisageaient une fusion, News Corp. et Fox déclarant avoir formé des comités spéciaux pour explorer cette possibilité.

L’accord consoliderait le leadership de Murdoch sur les chaînes d’information, de sport et d’affaires de Fox avec son contrôle des propriétés de News Corp., qui comprennent le Wall Street Journal, Barron’s, le New York Post et HarperCollins.

News Corp. a une capitalisation boursière d’environ 9,45 milliards de dollars, tandis que Fox Corp. vaut environ 14,76 milliards de dollars.

Une source familière avec la proposition qui n’était pas autorisée à commenter publiquement a déclaré à CNBC qu’une société fusionnée pourrait être mieux placée pour poursuivre des acquisitions et que l’ampleur de ses propriétés combinées pourrait l’aider à rivaliser pour les dollars publicitaires numériques avec Google, Apple et Amazon. L’accord nécessiterait l’approbation de la majorité des actionnaires qui ne font pas partie de la fiducie familiale Murdoch, a indiqué la source.

Alphabet a une capitalisation boursière de 1,32 billion de dollars, la capitalisation boursière d’Apple est de 2,29 billions de dollars et la capitalisation boursière d’Amazon est de 1,15 billion de dollars.

Le Wall Street Journal a également fait part de son scepticisme des dirigeants des médias – dont certains proches de Fox et News Corp – que la recombinaison aurait des avantages stratégiques.

Un investisseur activiste, Irenic Capital Management, fait également pression pour que News Corp. sépare son unité d’annonces immobilières en ligne de ses autres activités. News Corp. possède plusieurs publications dans la catégorie, notamment Realtor.com et REA Group.

Une source proche du dossier a déclaré à CNBC Irenic est l’un des 10 plus grands détenteurs d’actions de classe B de News Corp., qui sont assorties de droits de vote plus importants que ses actions de classe A. La source a déclaré qu’Irenic s’opposerait à la combinaison de News Corp. avec Fox si la branche immobilière restait sous-évaluée.

Les représentants de Fox et News Corp. n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de classe A de Fox ont baissé de plus de 7% lundi après-midi. Les actions de catégorie A de News Corp. ont augmenté de plus de 4 %.