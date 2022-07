Les actions de Netflix augmentent après le rapport sur les résultats

Netflix n’a pas fait exploser le toit de ses bénéfices du deuxième trimestre. Il a annoncé avoir perdu environ 1 million d’abonnés dans le monde au cours du trimestre, marquant le deuxième trimestre consécutif où il a une hémorragie de clients. Et il a perdu 1,3 million d’abonnés aux États-Unis et au Canada, marquant la troisième fois au cours des cinq derniers trimestres qu’il a perdu des utilisateurs payants dans sa région la plus lucrative en fonction du revenu moyen par utilisateur.

Peut-être que le sentiment positif des investisseurs à l’égard de l’entreprise est motivé par les plans concrets de l’entreprise pour relancer la croissance, dont la plupart ne se concrétiseront qu’en 2023.

Netflix a annoncé que son produit financé par la publicité sera lancé au début de 2023. C’est en fait un retard par rapport à la fin de 2022, lorsque Netflix avait espéré lancer le niveau le moins cher, selon un rapport du New York Times de mai.

Dans son lettre trimestrielle aux actionnairesNetflix a également présenté ses plans pour sévir contre le partage de mots de passe, notant qu’il a lancé deux approches différentes en Amérique latine pour “trouver une offre de partage payant facile à utiliser qui, selon nous, fonctionne pour nos membres et notre entreprise que nous pouvons déployer en 2023.”

Netflix a ajouté : “Nous sommes encouragés par nos premiers apprentissages et notre capacité à convertir les consommateurs au partage payant en Amérique latine.”

La société a clôturé sa lettre aux actionnaires avec un petit discours d’encouragement. Les investisseurs semblent écouter les entraîneurs en chef Reed Hastings et Ted Sarandos.

“La réaccélération de la croissance de nos revenus est un grand défi”, a écrit la société. “Mais nous avons déjà traversé des moments difficiles. Nous avons construit cette entreprise pour qu’elle soit flexible et adaptable et ce sera un excellent test pour nous et notre culture de haute performance. Nous avons la chance d’être en position de force en tant que leader du divertissement en streaming selon toutes les mesures (revenus, engagement, abonnés, profit et flux de trésorerie disponible). Nous sommes confiants et optimistes quant à l’avenir.”

REGARDER: CNBC discussion complète des revenus de Netflix