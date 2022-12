Les actions de Meta en baisse de 64% cette année pourraient rebondir en 2023

JPMorgan Friday a mis à niveau Club holding Meta Platforms (META) en raison de la discipline accrue des coûts et de la diminution des vents contraires en 2023. Et nous convenons que l’action de Meta, l’une des moins performantes du S & P 500 cette année, pourrait être sur le point de faire un retour – mais seulement si la direction prend des mesures plus importantes pour maîtriser les dépenses. Les analystes de JPMorgan ont relevé la désignation de la banque sur les actions de Meta pour surpondérer, ou acheter, de neutre, tout en augmentant leur objectif de prix à 150 $ par action contre 115 $. Les révisions s’accompagnent d’une baisse des actions de Meta de plus de 64 % depuis le début de l’année. La société mère Facebook et Instagram a été alourdie par ses lourds investissements dans le métaverse, la croissance des embauches et des dépenses, la pression concurrentielle de TikTok et les nouvelles directives de l’App Store d’Apple, entre autres. Comme d’autres géants de la technologie, Meta a également dû faire face à des pressions macroéconomiques plus larges cette année, notamment l’inflation, un dollar américain plus fort et des taux d’intérêt en hausse. “A l’approche de 2023, nous pensons que certaines de ces pressions sur le chiffre d’affaires et les résultats vont s’atténuer, et surtout, Meta montre des signes encourageants d’augmentation de la discipline des coûts, nous pensons que d’autres sont à venir”, ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note de recherche. Meta a licencié le mois dernier plus de 11 000 employés, soit 13 % de ses effectifs, dans un contexte de hausse des coûts et de pression accrue sur le cours de son action. Les actions de Meta se négociaient en hausse de près de 3 % à midi vendredi, à 119,48 $ chacune. En plus d’une gestion plus efficace des coûts, les analystes de JPMorgan s’attendent à ce que Meta soit moins touché l’année prochaine par les changements de confidentialité de l’App Store d’Apple, car certains annonceurs reviennent sur la plate-forme. Dans le même temps, les analystes s’attendent à ce que son offre vidéo Reels soit un “moteur de monétisation” en 2023, aidant Meta à suivre le rythme de son concurrent TikTok. La banque a relevé ses estimations de revenus et de bénéfices par action pour 2023 pour Meta de 2,6% et 20%, respectivement. “Nous pensons que Meta construit le muscle pour une discipline financière plus durable qui peut aider à conduire de nouvelles révisions à la hausse des bénéfices [and] nous pensons que le rapport risque-récompense est attractif aux niveaux actuels », ont écrit les analystes. Le club prend le club qui détient Meta a été enlisé par des dépenses publicitaires plus faibles et une concurrence accrue à un moment où il a investi de manière agressive pour développer le métaverse. Mais , croyez-le ou non, on peut gagner de l’argent en bourse quand les situations vont du très mauvais au moins mauvais, comme l’indique la thèse de JPMorgan vendredi. Difficile de ne pas être encouragé par ce que voient les analystes. Les fondamentaux sous-jacents sont résilients. Nous espérons voir des pertes publicitaires revenir l’année prochaine, ce qui pourrait aider à soutenir la décélération de la croissance du chiffre d’affaires de Meta. Dans le même temps, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré à Jim Cramer qu’il passait moins de temps sur le métaverse qu’auparavant. pensait à l’origine, ce qui est une bonne nouvelle en tant qu’investisseurs. Il serait également encourageant s’il réduisait certains des investissements massifs dans son unité de réalité virtuelle et augmentée, car le redressement des bénéfices de cette segment est toujours un gros point d’interrogation. À court terme, nous continuons de nous attendre à ce que la direction réaligne la croissance de ses dépenses sur la croissance de ses revenus, afin de protéger les bénéfices en attendant que l’économie rebondisse. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un META long. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, présente un casque de réalité virtuelle (VR) Oculus Rift et des contrôleurs Oculus Touch lors de l’événement Oculus Connect 3 à San Jose, Californie, États-Unis, le jeudi 6 octobre 2016. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images