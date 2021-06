Les actions de Meme se sont heurtées à un mur jeudi avec GameStop, AMC et Clover en baisse

Le forum WallStreetBets sur le site Web de Reddit Inc. sur un ordinateur portable et le logo sur un smartphone disposés à Hastings-On-Hudson, New York, États-Unis, le vendredi 29 janvier 2021.

Un autre titre de mème brûlant, Clover Health, qui occupait à un moment donné le babillard de WallStreetBets cette semaine, a reculé de 10 % jeudi. Clean Energy Fuels, qui a augmenté de plus de 31 % mercredi dernier, a chuté de 15 %.

C’est facile, facile pour de nombreux noms spéculatifs privilégiés par les investisseurs particuliers, notamment AMC Entertainment et GameStop, car ils ont subi des pertes à deux chiffres jeudi, se retirant de leurs récents rallyes explosifs. Le détaillant de jeux vidéo a perdu plus de 20% même après avoir annoncé deux embauches de cadres de haut niveau chez Amazon. La chaîne de cinémas a chuté de 10% jeudi, devenant négative sur la semaine.

Si la manie commerciale de janvier est un guide, il n’est pas surprenant que ces derniers rallyes s’avèrent de courte durée. Une analyse CNBC des données du marché a révélé qu’en moyenne, les courses des actions Reddit ont duré neuf jours de bourse du début à leur première grosse baisse lors de la frénésie initiale au début de 2021.

CNBC a identifié le point de départ de cinq actions populaires sur les babillards électroniques plus tôt cette année – GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, BlackBerry et Koss Corp. moyenne mobile sur un jour des actions négociées. Cela représente généralement le point auquel une rafale de nouveaux investisseurs s’est intéressée à une action qui n’était pas fortement négociée.

Jeudi, les investisseurs de GameStop semblaient courir pour les sorties après que la société a déclaré avoir nommé l’ancien dirigeant d’Amazon Matt Furlong comme nouveau PDG. Il a également choisi un autre ancien cadre d’Amazon, Mike Recupero, comme directeur financier. Pendant ce temps, les résultats fiscaux de la société au premier trimestre ont montré des ventes en hausse de 25 % et une perte plus faible qu’il ne l’avait signalé il y a un an.

La baisse des actions est survenue alors que GameStop a également déclaré qu’il pourrait vendre jusqu’à 5 millions d’actions. Les actions supplémentaires diluent la valeur des participations des actionnaires existants. Le titre est cependant toujours en hausse de plus de 1,100 % sur l’année.

AMC est en baisse pour une deuxième journée consécutive après avoir grimpé de 83% la semaine dernière. Le cinéma, qui était au bord de la faillite il n’y a pas si longtemps, a réussi à vendre 20 millions d’actions dans le cadre de deux transactions distinctes la semaine dernière au milieu du rallye, générant environ 800 millions de dollars de capital.

— Nate Rattner de CNBC a contribué au reportage.