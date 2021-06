Les actions de meme «devraient être offertes au casino»

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que la négociation d’actions meme était plus un jeu qu’un investissement.

« C’est excitant. C’est amusant et c’est réel », a déclaré Cramer sur « Squawk Box ». Cependant, il a ajouté: « Si vous allez y jouer, je pense que vous pouvez, je ne sais pas, aller au casino. Ceux-ci devraient être proposés au casino. » Il s’est demandé : « Pourquoi sont-ils proposés à la Bourse de New York ?

Les commentaires de l’hôte de « Mad Money » sont intervenus alors que les actions de la nouvelle cible Reddit, Clover Health, ont à nouveau grimpé en flèche dans la pré-commercialisation de mercredi et ont augmenté de près de 30% à l’ouverture, prolongeant la récente course folle de la compagnie d’assurance qui propose des plans Medicare Advantage. Cependant, l’enthousiasme s’est estompé en début de séance et Clover est devenu négatif sur la séance. Au plus bas de la journée, l’action Clover a encore plus que doublé depuis la clôture à 9 $ de vendredi.

La frénésie commerciale de Reddit qui a commencé en janvier avec GameStop comme cible la plus importante est récemment revenue au centre de l’attention. AMC Entertainment, en particulier, a été un favori des commerçants Reddit. Parmi les autres actions de mèmes qui ont suscité un intérêt variable, citons Bed Bath & Beyond et BlackBerry – et une nouvelle mercredi, Clean Energy Fuels, qui a bondi d’environ 20 %.

Les traders de Reddit ont afflué vers des actions qui ont des positions courtes plus importantes que la normale, ce qui crée un potentiel de soi-disant compression courte si les actions sont poussées à la hausse. La vente à découvert est une stratégie baissière dans laquelle les investisseurs peuvent profiter lorsque le cours d’une action baisse.

« Ils veulent n’importe quoi. … Vous devez essayer de déterminer lequel est le suivant », a déclaré Cramer, qui a déjà critiqué les vendeurs à découvert qui pariaient toujours contre GameStop et AMC.

Le fondateur et président d’Interactive Brokers, Thomas Peterffy, a également mis en garde lundi les shorts contre les risques d’être impliqués dans des actions de mèmes, affirmant qu’ils peuvent atteindre des « plus hauts inimaginables » avant de revenir sur Terre. Mais il a ajouté que, dans l’intervalle, les commerçants pourraient devoir couvrir leurs paris avec de grosses pertes.

Alors que les nouveaux arrivants sur le marché boursier sont les bienvenus, Cramer a déclaré qu’il espère que les jeunes se concentreront sur l’investissement en fonction des fondamentaux. Il a repoussé l’idée que la meilleure façon d’en savoir plus sur les marchés est de se brûler sur les métiers.

« Nous avons des jeunes qui arrivent sur le marché. Nous avons 10 millions de personnes et Reddit. Ils doivent être éduqués. C’est la solution », a déclaré Cramer. « Je sais que c’est démodé, mais je pense que cela aiderait vraiment parce que je sais que certaines personnes pensent qu’il faut perdre beaucoup d’argent. J’aime que les gens gagnent de l’argent, tant qu’ils comprennent que ce n’est pas un jeu. »