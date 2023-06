Les actions de Manchester United bondissent de 20% au milieu des rapports sur l’offre publique d’achat du Qatar

Les actions de Manchester United ont bondi de près de 20% dans les échanges avant commercialisation mardi après qu’un rapport a laissé entendre que le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani du Qatar était susceptible de réussir son offre publique d’achat sur le club de football anglais.

Le journal qatari Al-Watan a rapporté mardi soir que Sheikh Jassim, fils d’un ancien Premier ministre du pays, était sur le point d’être annoncé comme le soumissionnaire préféré du club de football de Premier League, a déclaré CNBC.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement le rapport des médias qatariens, et Manchester United n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le Daily Mail britannique a déclaré la semaine dernière que Sheikh Jassim avait fait une « cinquième et dernière » offre de plus de 5 milliards de livres (6,28 milliards de dollars) après que INEOS du milliardaire britannique Jim Ratcliffe aurait surenchéri en avril.

Les actions cotées à New York de Manchester United ont chuté de près de 14 % cette année.

La dernière « date limite » pour finaliser l’offre de Sheikh Jassim s’est terminée vendredi, mais aucune annonce officielle n’a été faite.

Les propriétaires actuels, la famille américaine Glazer, chercheraient 6 milliards de livres (7,5 milliards de dollars), ce qui serait un record mondial pour n’importe quel club de sport ou franchise, mais aucune des offres n’est aussi élevée.

