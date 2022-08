Les actions de Manchester United augmentent après les blagues d’Elon Musk sur l’achat du club

Les actions du club de football anglais Manchester United ont brièvement augmenté de 17% dans les échanges de pré-commercialisation mercredi, après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté en plaisantant qu’il achèterait le club.

“De plus, j’achète Manchester United, tu es le bienvenu”, a déclaré le milliardaire a écrit sur Twitter. Quelques heures plus tard, Musk a répondu à un utilisateur de Twitter lui demandant s’il était sérieux au sujet de l’achat du club et a précisé que c’était une blague.

“Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe sportive”, a-t-il déclaré. tweetéavant de ajouter: “Bien que, si c’était n’importe quelle équipe, ce serait Man U. C’était mon équipe préférée quand j’étais enfant.”

Les actions de Manchester United, qui sont négociées sous l’abréviation MANU à la Bourse de New York, ont augmenté de 3,68 % dans les échanges avant commercialisation à 4 h 30 HE, réduisant les gains après avoir initialement bondi de 17 % après le tweet.

Sur la base de la dernière évaluation boursière du club, l’achat de Manchester United aurait coûté à Musk environ 2 milliards de dollars. Manchester United a refusé de commenter la question lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Le tweet original de Musk a suscité une large réaction et avait gagné plus de 573 000 likes et avait été retweeté plus de 140 000 fois au moment de la rédaction. Les fans de Manchester United ont réagi surpris, mais plein d’espoir, car beaucoup ont critiqué les propriétaires actuels du club, la famille américaine Glazer.

Cela est lié au démarrage lent du club dans la saison en cours de la Premier League anglaise, avec deux défaites en deux matchs, et au fait que le club a participé à la tentative ratée de créer la Super League européenne l’année dernière.

Même avant que Musk ne précise que son offre d’achat de Manchester United était une blague, certains fans sont restés sceptiques car le milliardaire a l’habitude de faire des blagues similaires en ligne.