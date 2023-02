Les actions de luxe se rallient à la réouverture de la Chine, mais les consommateurs peuvent acheter «en interne»

« La consommation intérieure de luxe en Chine devrait dépasser de loin celle de la consommation de luxe à l’étranger », a déclaré Zhang, qui estime qu’à long terme, la consommation intérieure de luxe représentera 70 % des dépenses des consommateurs de luxe chinois, et seulement 30 % à l’étranger.

Ce serait l’inverse des habitudes de dépenses avant 2017, lorsque plus de 70 % des dépenses de luxe chinoises avaient lieu en dehors de la Chine, selon Zhang.

En conséquence, le monde premier marché du luxe d’ici 2025 achètera principalement “en interne”.

“Même si les prix intérieurs après taxes en Chine peuvent être un inconvénient, la familiarité du parcours d’achat, les relations étroites développées avec les vendeurs locaux et la gamme plus large de marques et d’offres de produits en Chine continentale au cours des dernières années augmentent l’attractivité de achats domestiques », a déclaré Kenneth Chow, directeur d’Oliver Wyman.

Il a ajouté qu’il est peu probable que la part des achats de luxe à l’étranger pour les consommateurs chinois revienne à des niveaux d’avant la pandémie de plus de 70 %.

De plus, des endroits comme la province insulaire chinoise de Hainan, bordée de tous ses centres commerciaux hors taxes, est un paradis hors taxes pour de nombreux acheteurs de luxe. Les ventes y ont enregistré un bond de plus de 120% en 2020 et ont augmenté d’environ 85% en 2021, selon un rapport de Bain & Co.