Les actions de Lucid chutent après le lancement d’Air EV moins cher

Les actions de Lucid Group ont chuté jeudi après que la société a lancé une version moins chère de sa berline de luxe électrique Air dans le but de stimuler la demande.

Le titre a clôturé en baisse d’environ 7% jeudi suite à la nouvelle.

Lucide dit elle proposera désormais une version monomoteur à propulsion arrière de sa berline Air Pure à partir de 77 400 $ avec 410 milles d’autonomie. C’est 5 000 $ de moins que son précédent modèle le moins cher, la version à traction intégrale à double moteur de l’Air Pure, qui est toujours disponible.

Le nouveau Air Pure à moteur unique est disponible à la commande immédiatement, a déclaré Lucid.

Les actions de Lucid sont en baisse de plus de 24 % depuis le début de 2023 jusqu’à la clôture de jeudi, alors que des inquiétudes persistent quant à la demande continue pour l’Air. Bien que l’Air ait reçu de très bonnes critiques et puisse revendiquer la plus longue autonomie de tous les véhicules électriques actuellement disponibles aux États-Unis, il est cher, ce qui constitue une préoccupation croissante à mesure que les coûts d’emprunt des consommateurs ont augmenté et que ses rivaux, dont le géant des véhicules électriques Tesla, ont fortement réduit leurs prix au cours des dernières années. mois.

La nouvelle version à propulsion arrière de l’Air Pure est la première offre Lucid à ​​démarrer en dessous de 80 000 $. Dans le haut de gamme, la version Sapphire de 1 234 chevaux de l’Air coûte 249 000 $.

Lucid n’a pas encore publié ses totaux de production et de livraisons pour le troisième trimestre. La société devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre début novembre.