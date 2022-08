Les actions de l’OTAN augmentent le risque de conflit nucléaire – Russie

La pratique de «partage nucléaire» de l’alliance dirigée par les États-Unis doit cesser, a déclaré l’envoyé de Moscou à la conférence atomique de l’ONU

Le déploiement d’armes atomiques américaines sur le territoire de membres non nucléaires de l’OTAN va à l’encontre du traité de non-prolifération (TNP), augmente le risque de conflit et entrave les efforts de désarmement. C’est le message que la délégation russe a livré à la conférence de l’ONU sur la non-prolifération nucléaire à New York, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères à Moscou.

« L’OTAN s’est déclarée ouvertement une alliance nucléaire. Il y a des armes nucléaires américaines sur le territoire des États alliés non nucléaires du bloc », a déclaré Igor Vishnevetsky, directeur adjoint de la non-prolifération et du contrôle des armements au ministère russe des Affaires étrangères.

En violation des articles I et II du TNP, des membres non nucléaires de l’OTAN participent à “test pratique” de l’utilisation des armes atomiques, a ajouté Vishnevetsky. De telles actions « non seulement continuent d’être un facteur important affectant négativement la sécurité internationale et européenne, mais augmentent également le risque de conflit nucléaire et agissent généralement comme un frein aux efforts dans le domaine du désarmement nucléaire.

La position de Moscou est que “Les armes nucléaires américaines doivent être retirées du territoire national, l’infrastructure nécessaire à leur déploiement en Europe doit être éliminée et les “missions nucléaires conjointes” de l’OTAN doivent cesser”, a-t-il ajouté. Vishnevetsky a déclaré à la conférence de l’ONU, selon une transcription publiée par le ministère des Affaires étrangères.

Lire la suite Aucune perspective d’utilisation de bombes nucléaires en Ukraine – Moscou

L’US Air Force dispose actuellement d’environ 150 bombes nucléaires dans des bases de l’OTAN en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Belgique et aux Pays-Bas.

Le délégué russe a également évoqué AUKUS, l’accord de septembre 2021 qui envisageait que les États-Unis et le Royaume-Uni fournissent des sous-marins à propulsion atomique à l’Australie. Ce partenariat “crée une condition préalable au début d’une nouvelle course aux armements dans la région Asie-Pacifique”, dit Vishnevetsky.

Le retrait des armes atomiques américaines des États non nucléaires de l’OTAN était l’un des éléments clés de la proposition de sécurité de la Russie, présentée aux États-Unis et à l’OTAN en décembre 2021. Ni Washington ni le bloc militaire n’en ont parlé dans les réponses qu’ils ont envoyées à Moscou en janvier. .

Au tout début de la conférence, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé la Russie de “des coups de sabre nucléaires imprudents et dangereux” visant à “ceux qui soutiennent l’autodéfense de l’Ukraine.” Le diplomate russe Andrey Belousov a répondu que Moscou avait mis ses forces nucléaires en état d’alerte pour dissuader l’agression de l’OTAN et que le conflit en Ukraine n’atteignait pas le seuil nucléaire de la Russie.

Belousov a également répondu aux déclarations de responsables américains concernant de nouvelles négociations sur le contrôle des armements stratégiques avec Moscou, affirmant que la Russie n’avait jusqu’à présent reçu que «déclarations déclaratives», mais non “propositions concrètes”.