Les actions de Lordstown Motors plongent alors que les investisseurs voient des problèmes

Lordstown Motors est l’une des douzaines de start-ups de véhicules électriques qui ont séduit les investisseurs avec de grands projets pour révolutionner l’industrie automobile. Il a été salué pour avoir repris une usine dont la fermeture par General Motors a attiré la colère du président Donald J. Trump. Mais Lordstown semble loin d’avoir atteint son objectif de produire des camionnettes électriques à partir de septembre et de devenir un challenger de GM et Ford Motor. En février, un prototype testé au Michigan a pris feu et a brûlé si longtemps et si chaud qu’il ne restait plus rien des pneus en caoutchouc. Puis, en avril, un autre prototype a abandonné une course hors route de 280 milles en Basse-Californie après seulement 40 milles, performance pire qu’une Toyota vintage des années 1980 converti pour fonctionner avec un moteur et une batterie Nissan Leaf. L’entreprise n’a pas commencé à embaucher les travailleurs syndiqués qu’elle avait promis d’assembler ses camions alors même qu’elle avait récemment répertorié les ouvertures pour un chef exécutif et un entraîneur de conditionnement physique. Lordstown fait également l’objet d’une enquête de la part de la Securities and Exchange Commission, et son action est passée d’un sommet d’environ 30 dollars l’année dernière à moins de 8 dollars.

La montée rapide et les perspectives vacillantes de Lordstown sont emblématiques de la récente manie des entreprises de VE qui sont loin de fabriquer un produit, et encore moins de le vendre. Cette frénésie a été menée par les investisseurs à la recherche de la prochaine Tesla, un pionnier de l’industrie qui a une forte avance sur les ventes par rapport aux autres constructeurs de voitures électriques. Et cela a été rendu possible par des entreprises de Wall Street désireuses de récolter des bénéfices en absorbant des entreprises naissantes dans des sociétés écrans dotées d’une pile de liquidités et d’une cotation en bourse. Alors même que le marché boursier grimpe vers de nouveaux sommets, le fond semble tomber de nombreuses sociétés de VE qui ont fusionné avec les sociétés écrans connues sous le nom de sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Les actions de Nikola, qui développe des camions lourds, sont tombées d’environ 65 $ à environ 12 $, par exemple. La SEC examine les allégations d’une société d’investissement selon lesquelles Nikola aurait fait de fausses déclarations au sujet de sa technologie. La société a nié les actes répréhensibles, mais elle a reconnu en février que certaines de ses déclarations antérieures étaient « Inexact en tout ou en partie. » La précipitation à inscrire de nouveaux SPAC a diminué face à la surveillance croissante des autorités de réglementation des valeurs mobilières. «Un grand nombre de ces entreprises deviennent publiques trop tôt», a déclaré Erik Gordon, professeur de commerce à l’Université du Michigan qui suit de près l’industrie automobile. «Ils ont le profil de risque du capital-risque et des investissements privés. Ils n’ont vraiment pas encore de sens en tant que sociétés ouvertes. » Lordstown a attiré l’attention en raison de ses débuts inhabituels il y a deux ans. L’usine de Lordstown, dans l’Ohio, qu’elle possède a été construite par General Motors dans les années 1960, employant autrefois plusieurs milliers de travailleurs syndiqués à raison de trois quarts de travail par jour. En 2018, GM a annoncé la fermeture de l’usine, invoquant la baisse des ventes de la berline construite là-bas, la Chevrolet Cruze. M. Trump, qui avait déclaré lors d’un rassemblement l’année précédente à Youngstown, à proximité, que les emplois manufacturiers «revenaient tous», était furieux. Il a attaqué GM et son directeur général, Mary T. Barra. Les politiciens de l’Ohio, républicains et démocrates, ont également critiqué cette décision.

Peu de temps après, GM a trouvé un acheteur qui a promis de rendre les emplois automobiles dans la région: Steve Burns, le directeur général d’une petite entreprise de fourgonnettes électriques, Workhorse Group. Cette société avait une conception approximative pour une camionnette électrique et un hélicoptère électrique. M. Burns a décidé de quitter Workhorse pour former une nouvelle entreprise pour fabriquer le camion, et il a accepté d’acheter l’usine de Lordstown pour sa nouvelle entreprise pour seulement 20 millions de dollars. Mais l’accord a été annoncé si rapidement – M. Trump avait dit sur Twitter à propos de Mme Barra: «Je lui ai demandé de le vendre ou de faire quelque chose rapidement» – que M. Burns n’avait même pas de nom pour sa nouvelle entreprise ou le de l’argent pour acheter l’usine. Il s’est tourné vers une petite banque d’investissement de Cleveland, Brown Gibbons Lang & Company, et a obtenu un investissement de GM, qui a accordé un prêt de 40 millions de dollars pour l’achat de l’usine et d’autres dépenses. En août, Lordstown Motors a annoncé sa fusion avec un SPAC, DiamondPeak Holdings. Cet accord, terminé en à peine deux mois, a aidé l’entreprise à éviter les cinq à sept ans qu’il faut généralement aux start-ups pour établir un bilan en vue d’une offre publique initiale. Tesla, par exemple, est devenue publique environ sept ans après sa création. Ben Axler, le fondateur de Spruce Point Capital Management, a déclaré que de nombreuses entreprises subissaient des pressions de la part des bailleurs de fonds SPAC, connus sous le nom de sponsors, pour qu’elles deviennent publiques avant d’être prêtes. M. Axler a parié contre les actions de certaines sociétés qui ont fusionné avec les SPAC, bien qu’il n’ait pas parié contre Lordstown. «Nous voyons des preuves», a-t-il dit, «que les SPAC paient trop cher pour les entreprises de moindre qualité.» Le manque d’assaisonnement de Lordstown aurait dû être apparent. Dans une présentation aux investisseurs, Lordstown a indiqué qu’elle comptait sur des partenaires et des fournisseurs, dont Workhorse, pour une grande partie de sa technologie et de ses principaux composants. Mais un partenariat a déjà empiré: Karma Automotive a poursuivi Lordstown, l’accusant d’essayer de voler des secrets commerciaux et d’attirer des employés clés.

Le principal argument de vente de Lordstown aux investisseurs était peut-être que les exploitants de flottes avaient passé des milliers de «précommandes» pour son camion, l’Endurance. La SEC enquête sur ces allégations, qui figuraient également en bonne place dans un rapport de Hindenburg Research, une petite société d’investissement qui a parié contre l’action de Lordstown. Hindenburg a déclaré que bon nombre de ces commandes n’étaient pas contraignantes et que certains ont été placés par de petites entreprises qui n’exploitaient aucune flotte. Lors d’une apparition sur CNBC en mars, M. Burns a reconnu que les précommandes n’étaient pas contraignantes. «Je ne pense pas que quiconque ait pensé que nous avions de véritables commandes, n’est-ce pas?» il a dit.

Dans un communiqué la semaine dernière, Lordstown Motors a déclaré qu’il comptait environ 600 employés, y compris des travailleurs d’assemblage qui travaillaient à l’usine sous la direction de GM, et s’attendait à ce que ce nombre atteigne environ 1000 d’ici août. En outre, il a déclaré avoir plus de 600 entrepreneurs «qui sont pour la plupart des spécialistes de différents domaines de production». Mais le syndicat United Auto Workers a exprimé sa frustration quant au fait que l’entreprise ne s’est pas fermement engagée à avoir une main-d’œuvre syndiquée, ce que M. Burns avait précédemment déclaré vouloir. «Tout retard supplémentaire dans la prise de cet engagement est inacceptable», a déclaré Cindy Estrada, directrice du département d’organisation du syndicat, dans un communiqué. M. Burns, 61 ans, détient plus de 28% des actions de Lordstown et est la force motrice de l’entreprise. Il s’est décrit comme un entrepreneur en série, et deux anciens employés, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils craignaient des représailles, ont déclaré qu’il se comparait souvent à Elon Musk, le directeur général de Tesla. Avant de fonder Workhorse en 2009, il avait fondé des entreprises de services de technologie mobile à succès modeste. Le mandat de M. Burns chez Workhorse était résolument mixte. Workhorse a perdu de l’argent pendant des années et son chiffre d’affaires annuel n’a jamais dépassé 10 millions de dollars lorsque M. Burns dirigeait l’entreprise. L’une de ses initiatives consistait à fournir des véhicules de livraison au service postal américain. Alors que la société était finaliste, elle a perdu face à un autre soumissionnaire en février.