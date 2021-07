Les actions de l’éducation chinoises cotées aux États-Unis plongent alors que les régulateurs de Pékin sévissent

BEIJING – Deux actions chinoises de l’éducation cotées aux États-Unis ont fortement plongé dans les échanges avant bourse vendredi après des informations faisant état d’une répression gouvernementale sur le secteur qui comprenait des interdictions sur les investissements étrangers.

Les actions de TAL Education ont chuté de 55% dans les échanges prolongés aux premières heures. Les actions de New Oriental Education and Technology ont chuté de plus de 60%.

Ces rapports interviennent alors que les autorités chinoises ont renforcé ces derniers mois les restrictions sur le secteur de l’enseignement privé et un contrôle accru des entreprises nationales cotées à l’étranger aux États-Unis.

Caixin, grand site d’information financière chinois, rapporté vendredi que les nouvelles restrictions du gouvernement chinois sur le secteur de l’éducation commençaient à être mis en œuvre à Pékin et dans d’autres villes du pays.

Des copies du document de politique circulaient en ligne vendredi après-midi.

Les établissements de formation pédagogique sont interdits de lever des fonds par le biais de cotations boursières, tandis que les capitaux étrangers ne peuvent pas investir, selon une copie du document en langue chinoise vue et traduite par CNBC. Il était daté du 19 juillet et émanait du plus haut organe exécutif – le Conseil d’État – et du comité central du Parti communiste chinois.

L’une des interdictions d’investissement étranger comprenait les entités à intérêts variables, une structure commune par laquelle les entreprises chinoises utilisent pour s’inscrire aux États-Unis.

Les violations existantes des interdictions de capital doivent être traitées, selon le document.

CNBC n’a pas vérifié de manière indépendante le document. Le ministère de l’Éducation n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par fax en dehors des heures de bureau de Pékin.

Un document de politique du même nom — faisant référence à la réduction des coûts du soutien scolaire après l’école — figurait parmi les cinq approuvé lors d’une réunion le 21 mai présidé par le président chinois Xi Jinping. La version diffusée vendredi interdisait la publicité aux entreprises de tutorat extrascolaire et déclarait qu’elles ne pouvaient pas fonctionner pendant les jours fériés, les week-ends et les vacances d’hiver et d’été.