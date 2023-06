Les actions de l’assurance maladie chutent après que UnitedHealth a mis en garde contre une augmentation des coûts médicaux

Les actions des assureurs-maladie ont chuté mercredi après Groupe UnitedHealth averti des coûts médicaux plus élevés alors que les Américains plus âgés commencent à rattraper leur retard sur les chirurgies qu’ils retardé pendant la pandémie de Covid.

Les actions de UnitedHealth, le plus grand fournisseur de soins de santé américain en valeur marchande, ont chuté d’environ 7%. Assureur axé sur l’assurance-maladie Humane a chuté de 13 %.

Élévance Santé diminué de près de 8 % et SVC Santé qui détient l’assureur Aetna, a perdu 6 %.

Les compagnies d’assurance ont bénéficié ces dernières années d’un retard dans les procédures non urgentes en raison de la pénurie de personnel hospitalier et de la pandémie, qui a vu les hôpitaux inondés de patients Covid et largement considérés comme trop risqués pour participer à des procédures électives.

Mais mardi, les dirigeants de UnitedHealth ont indiqué que la tendance pourrait s’inverser.

La société a enregistré « une forte activité de soins ambulatoires » en avril, mai et au début de juin, a déclaré le directeur financier John Rex lors d’une conférence sur les soins de santé de Goldman Sachs.

La majeure partie de la hausse des soins provient des inscrits à Medicare qui subissent des interventions cardiaques et des arthroplasties de la hanche et du genou dans des cliniques externes, selon Rex.

Le PDG de UnitedHealth, Timothy Noel, a déclaré que les personnes âgées couvertes par Medicare sont « plus à l’aise pour accéder aux services pour des choses qu’elles auraient pu repousser un peu ».

Rex a déclaré que le montant des revenus des primes consacré aux soins pour le deuxième trimestre pourrait être supérieur ou « modérément supérieur » aux attentes en raison de l’augmentation des procédures.

Actions des fabricants de dispositifs médicaux Medtronic et Stryker a bondi de 3% et 5%, respectivement, après les remarques de UnitedHealth.

Actions des exploitants hospitaliers Santé HCA et Principe de soins de santé a également légèrement augmenté.