Les actions de l’application chinoise de livraison de nourriture Meituan chutent en raison de perspectives plus faibles au troisième trimestre

Des régions telles que Pékin, Tianjin et les provinces du Hebei, du Shanxi et du Henan ont connu des pluies extrêmes en juillet, provoquant des inondations généralisées. Le typhon Doksuri a balayé le nord après avoir ravagé les provinces du sud de la Chine.

« Nous avons constaté des vents contraires à court terme dus à la macroéconomie et aux conditions météorologiques extrêmes. »

Les revenus se sont élevés à 67,96 milliards de yuans chinois (9,33 milliards de dollars), en hausse de 33,4 % par rapport aux 50,93 milliards de yuans enregistrés au cours de la même période de l’année dernière. L’entreprise a également enregistré un bénéfice de 4,69 milliards de yuans chinois au deuxième trimestre, contre une perte de 1,11 milliard de yuans chinois il y a un an.

« Pour notre livraison de nourriture, nous prévoyons un ralentissement du volume au troisième trimestre, mais nous serons toujours plus résilients que d’autres secteurs liés à la consommation », a déclaré Wang lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

Meituan Les actions cotées à Hong Kong ont chuté de plus de 5 % vendredi après que le PDG Wang Xing a mis en garde contre un ralentissement des livraisons de nourriture au cours du prochain trimestre.

La demande refoulée des consommateurs pour une consommation hors ligne est encore plus relâchée, ce qui entraînera une compression temporaire des transactions de livraison de nourriture à mesure que les gens sortent plus souvent.

Outre la livraison de nourriture, l’entreprise technologique exploite également divers services, notamment les services de covoiturage, de livraison à la demande, de réservation d’hôtels et de voyages, de billetterie de cinéma, de divertissement et de style de vie.

« Ils ont littéralement gagné beaucoup de parts de marché au cours [the pandemic]. Ils ont réussi à s’emparer des villes de rang inférieur et je crois [that] « C’est une sorte de part de marché qui leur deviendra difficile », a déclaré vendredi Chen à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Wang a déclaré que les consommateurs dîneraient probablement davantage au restaurant à mesure que l’économie se rétablirait, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande de livraison de nourriture.

« Jusqu’à présent, au troisième trimestre, le trafic hors ligne et la demande de voyages continuent de se redresser rapidement. La demande refoulée des consommateurs pour la consommation hors ligne est encore libérée, ce qui entraînera une compression temporaire des transactions de livraison de nourriture à mesure que les gens sortent plus souvent. dit Wang.