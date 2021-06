Les actions de la start-up Luminar augmentent dans l’accord lidar avec Volvo

« Volvo Cars est et a toujours été un leader en matière de sécurité. Il définira désormais le prochain niveau de sécurité automobile », a déclaré le PDG de Volvo, Hakan Samuelsson, dans un communiqué. « En ayant ce matériel en standard, nous pouvons continuellement améliorer les fonctionnalités de sécurité par liaison radio et introduire des systèmes de conduite autonomes avancés, renforçant ainsi notre leadership en matière de sécurité. »

Les actions de Luminar, qui sont devenues publiques via un accord SPAC en décembre, ont bondi de plus de 12% avant l’ouverture des marchés jeudi.

Le nouveau système lidar Iris de Luminar, qui est un capteur avancé qui permet aux véhicules de mieux « voir » leur environnement, sera de série sur le SUV, a annoncé jeudi le constructeur automobile et start-up suédois Luminar. Le véhicule, successeur de l’actuel XC90 de Volvo, devrait être dévoilé l’année prochaine.

Les lidars, ou systèmes de détection et de télémétrie par la lumière, peuvent détecter l’environnement et aider les voitures à éviter les obstacles. Ils utilisent la lumière pour créer des images haute résolution qui offrent une vue plus précise du monde que les caméras ou les radars seuls.

On a beaucoup parlé du lidar pour les véhicules autonomes comme les camionnettes et les camions de livraison, mais pas autant pour les consommateurs en raison de son coût. Luminar affirme que son système, qui sera initialement utilisé pour améliorer la sécurité du véhicule, ne coûtera aux entreprises qu’environ 1 000 $ par véhicule.

Selon la date de lancement du véhicule, il pourrait s’agir du premier avec lidar en équipement standard. C’est une victoire majeure pour Luminar.

« C’est la première fois qu’il est standardisé, mais ce ne sera certainement pas la dernière », a déclaré à CNBC le fondateur et PDG de Luminar, Austin Russell, lors d’une démonstration de la technologie à Detroit.