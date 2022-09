Les actions de la société satellite Globalstar s’envolent après la divulgation de l’accord avec Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors d’un événement sur le campus d’Apple Park à Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022. Lors d’une présentation intitulée Far Out, Apple s’apprête à dévoiler la gamme iPhone 14, une nouvelle gamme de montres intelligentes et de nouveaux AirPods .

Nic Coury | Bloomberg | Getty Images