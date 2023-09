Les actions de la société mère de Google chutent en raison des craintes de perdre des parts de marché dans la recherche au profit de concurrents basés sur l’IA.

CNN

Les actions d’Alphabet, société mère de Google, ont chuté de plus de 3 % en début de séance lundi après qu’un rapport ait fait craindre que son moteur de recherche principal ne perde des parts de marché au profit de ses concurrents basés sur l’IA, notamment Bing de Microsoft.

Le mois dernier, des employés de Google ont appris que Samsung envisageait de faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur ses appareils au lieu du moteur de recherche de Google, provoquant une « panique » au sein de l’entreprise, selon un rapport du New York Times, citant des messages et des documents internes. (CNN n’a pas examiné le matériel.)

Dans le but de faire face à une concurrence accrue, Google serait en train de développer un nouveau moteur de recherche alimenté par l’IA appelé Projet « Magi », selon le Times. La société, qui compterait environ 160 personnes travaillant sur le projet, vise à modifier la façon dont les résultats apparaissent dans la recherche Google et inclura un outil de chat IA disponible pour répondre aux questions. Le projet devrait être dévoilé au public le mois prochain, selon le rapport.

Dans une déclaration envoyée à CNN, la porte-parole de Google, Lara Levin, a déclaré que la société utilisait l’IA depuis des années pour « améliorer la qualité de nos résultats » et « offrir des méthodes de recherche entièrement nouvelles », notamment avec une fonctionnalité déployée l’année dernière qui permet aux utilisateurs. effectuer une recherche en combinant des images et des mots.

« Nous l’avons fait d’une manière responsable et utile qui maintient la barre haute que nous avons fixée pour fournir des informations de qualité », a déclaré Levin. « Toutes les idées de brainstorming ou de produit ne mènent pas nécessairement à un lancement, mais comme nous l’avons déjà dit, nous sommes ravis d’introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA dans la recherche et partagerons plus de détails bientôt. »

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le moteur de recherche de Google domine le marché depuis deux décennies. Mais le succès viral de ChatGPT, qui peut générer des réponses écrites convaincantes aux invites des utilisateurs, a semblé mettre Google sur la défensive pour la première fois depuis des années.

En mars, Google a commencé à ouvrir l’accès à Bard, son nouvel outil de chatbot IA qui concurrence directement ChatGPT et promet d’aider les utilisateurs à rédiger et à rédiger des brouillons de dissertation, à planifier la baby shower d’un ami et à obtenir des idées de déjeuner en fonction de ce qu’il y a dans le réfrigérateur.

Lors d’un événement en février, un dirigeant de Google a également déclaré que la société apporterait « la magie de l’IA générative » directement dans son produit de recherche principal et utiliserait l’intelligence artificielle pour ouvrir la voie à « la prochaine frontière de nos produits d’information ».

Microsoft, quant à lui, a investi et s’est associé à OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, pour déployer une technologie similaire dans Bing et d’autres outils de productivité. D’autres entreprises technologiques, dont Meta, Baidu et IBM, ainsi qu’un grand nombre de startups, se précipitent pour développer et déployer des outils basés sur l’IA.

Mais les entreprises technologiques courent des risques en adoptant cette technologie, connue pour commettre des erreurs et des réponses « hallucinées ». Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit des moteurs de recherche, un produit que beaucoup utilisent pour trouver des informations précises et fiables.

Google a été interpellé après qu’une démo de Bard ait fourni une réponse inexacte à une question sur un télescope. Les actions de la société mère de Google, Alphabet, ont chuté de 7,7 % ce jour-là, effaçant 100 milliards de dollars de sa valeur marchande.

La démo Bing AI de Microsoft a également été critiquée pour plusieurs erreurs, notamment une incapacité apparente à différencier les types d’aspirateurs et même des informations inventées sur certains produits.

Dans une interview accordée à 60 Minutes diffusée dimanche, Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a souligné la nécessité pour les entreprises d’être « responsables à chaque étape du processus » lorsqu’elles créent et publient des outils d’IA.

Pour Google, a-t-il déclaré, cela signifie prévoir du temps pour les « commentaires des utilisateurs » et s’assurer que l’entreprise « peut développer des couches de sécurité plus robustes avant de construire, avant de déployer des modèles plus performants ».

Il s’est également dit convaincu que ces outils d’IA auront à terme de vastes impacts sur les entreprises, les professions et la société.

« Cela va avoir un impact sur chaque produit de chaque entreprise et c’est pourquoi je pense qu’il s’agit d’une technologie très, très profonde », a-t-il déclaré. « Et donc, nous n’en sommes qu’aux premiers jours. »