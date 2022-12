Les actions de la société funéraire chinoise augmentent à mesure que les infections à Covid augmentent

Les actions cotées à Hong Kong du plus grand opérateur de cimetières et de services funéraires de Chine ont atteint leur plus haut niveau en plus d’un an alors que le pays est aux prises avec une vague d’infections à Covid.

L’action de Fu Shou Yuan International Group a atteint un sommet en 2022 à 7,04 dollars de Hong Kong par action à la clôture de vendredi – après avoir bondi d’environ 80% en deux mois – alors que le pays a brusquement mis fin à la plupart de ses mesures de contrôle Covid et a vu le nombre de cas augmenter.