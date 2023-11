Les actions de la société de technologie éducative 2U chutent de près de 60 %, tombant en dessous de 1 $

Les actions de la société d’éducation en ligne 2U ont chuté d’environ 60 % vendredi, tombant en dessous de 1 dollar, après des prévisions problématiques et des indications selon lesquelles certaines universités mettraient fin à leurs contrats.

2U, qui aide les entreprises à proposer des programmes numériques aux étudiants, a enregistré une perte nette de 47,4 millions de dollars au troisième trimestre. Sa perte ajustée de 15 cents par action était plus importante que la perte de 13 cents attendue par les analystes, selon LSEG, anciennement Refinitiv. Pour l’ensemble de l’année, 2U a déclaré qu’il s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 965 et 990 millions de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 985 à 990 millions de dollars.

“Ces résultats n’ont pas répondu à nos attentes étant donné la baisse de la demande dans nos camps d’entraînement de codage et la faiblesse persistante des inscriptions dans certains de nos programmes d’études les plus chers”, a déclaré le PDG Christoper Paucek au début de l’appel des analystes jeudi. “Nous savons également que nous devons renforcer notre bilan et nous y travaillons avec diligence.”

Le plus gros problème avec ces prévisions est qu’elles incluent les revenus qui seront versés à l’entreprise pour mettre fin à l’utilisation de ses programmes. Par exemple, 2U a déclaré que l’Université de Californie du Sud paierait 40 millions de dollars pour mettre fin à cette relation.

“Nous remercions USC pour le rôle qu’il a joué en nous aidant à bâtir notre entreprise”, a déclaré Paucek lors de l’appel. “Mais en fin de compte, les programmes que nous avons accepté de quitter ne correspondent plus à notre stratégie de plateforme.”

Les analystes de Cantor Fitzgerald ont abaissé leur note sur le titre de « surpondérée » à « neutre » et ont décrit les actions de 2U comme une « vente de feu pour rester à flot ».

Le rapport sur les résultats de l’entreprise a montré qu’elle dépend fortement des paiements ponctuels des universités et que « son activité principale en matière de diplômes se détériore », ont écrit les analystes. L’entreprise a également licencié 12 % de son personnel au cours du trimestre et affiche un endettement inquiétant, avec près de 880 millions de dollars de dette à long terme.

Le chemin de 2U vers la rentabilité s’est construit sur l’idée que davantage de diplômes sur la plateforme entraîneraient des « bénéfices significatifs », ont écrit les analystes de Cantor.

2U n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de 2U ont fait leurs débuts au Nasdaq en 2014. Le titre a culminé en mai 2018 à plus de 98 dollars par action, ce qui confère à l’entreprise une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards de dollars. Vendredi, sa valorisation était tombée à 77 millions de dollars.

Si une action du Nasdaq se négocie en dessous de 1 $ pendant 30 jours consécutifs, la bourse peut entamer des procédures de radiation. Certaines entreprises procèdent à un regroupement d’actions pour faire grimper le cours de l’action au-dessus de 1 dollar, même si cela ne résout en rien leurs problèmes financiers.

La société de scooters Bird a été radiée de la Bourse de New York en septembre après avoir échoué à maintenir sa capitalisation boursière au-dessus de 15 millions de dollars pendant 30 jours consécutifs. C’était après un partage inversé de 1 pour 25 pour que l’action dépasse 1 $. Et la société de partage de bureaux WeWork a déposé son bilan cette semaine, après avoir déclaré en août un partage inversé de 1 pour 40 dans le but de tenter de conserver sa cotation au NYSE.

Les actions 2U étaient en baisse de 59% à 99 cents vendredi en milieu d’après-midi.

