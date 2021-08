Les actions de la société de défense Meggitt’s montent en flèche lors de la vente au géant américain Parker-Hannifin

Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La société industrielle américaine Parker-Hannifin a conclu un accord de 6,3 milliards de livres sterling (8,8 milliards de dollars) pour acheter la société britannique de défense et d’aérospatiale Meggitt, ont annoncé lundi les deux sociétés.

L’accord, qui verra Parker payer 800 pence par action, a fait grimper les actions de Meggitt de plus de 56% lors des échanges matinaux en Europe. L’offre de Parker comporte une prime de 70,5% sur le cours de clôture de l’action Meggitt vendredi. Les actions de la société basée à Cleveland se sont légèrement repliées dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis.

Dans l’annonce, Parker a déclaré qu’il pensait que l’acquisition serait « stratégiquement et culturellement convaincante » et améliorerait ses perspectives d’avenir dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense. L’accord double presque la taille de la division Aerospace Systems de Parker.

Parker a également pris une série d’engagements envers le gouvernement britannique dans le cadre de l’accord, notamment le maintien du siège social de Meggitt au Royaume-Uni, le maintien d’une majorité de ressortissants britanniques au sein du conseil d’administration de l’entreprise et le maintien des effectifs existants de R&D, d’ingénierie et de fabrication au Royaume-Uni.