Les actions de la société Carl Icahn chutent jusqu’à 20% après que les procureurs ont recherché des informations financières

Carl Icahn s’exprimant lors de Delivering Alpha à New York le 13 septembre 2016.

Les actions ont chuté de 20 % dans les échanges du matin, après une perte de près de 25 % la semaine dernière. Un dossier réglementaire a révélé que le bureau du procureur américain du district sud de New York avait contacté Icahn Enterprises mercredi dernier pour obtenir des informations sur la gouvernance d’entreprise, la capitalisation, les offres de titres, les dividendes, l’évaluation, les documents marketing, la diligence raisonnable et d’autres documents.

« Le bureau du procureur américain n’a fait aucune réclamation ou allégation contre nous ou M. Icahn en ce qui concerne l’enquête qui précède », a déclaré Icahn dans le dossier 10-Q.

Dans une déclaration séparée, Icahn a qualifié le rapport de Hindenburg de « trompeur et intéressé », affirmant que l’entreprise dirigée par Nathan Anderson avait utilisé des tactiques consistant à « détruire sans motif des biens et à blesser des civils innocents ».

« Le modus operandi de M. Anderson consiste à lancer des campagnes de désinformation pour déformer l’image des entreprises, nuire à leur réputation et saigner les économies durement gagnées des investisseurs individuels », a déclaré Icahn. « Mais, contrairement à bon nombre de ses victimes, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous avons l’intention de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger nos porteurs de parts et riposter. »

Icahn, le raider d’entreprise le plus connu de l’histoire, s’est fait un nom après avoir réussi une prise de contrôle hostile de Trans World Airlines dans les années 1980, privant l’entreprise de ses actifs. Plus récemment, l’investisseur milliardaire s’est engagé dans des investissements activistes dans McDonalds et société de biotechnologie Illuminé .

Basée à Sunny Isles Beach, en Floride, Icahn Enterprises est une société holding qui investit dans une myriade d’entreprises, notamment l’énergie, l’automobile, l’emballage alimentaire, les métaux et l’immobilier.

Icahn a déclaré que les performances de son entreprise étaient inférieures à ses moyennes historiques et que cela était principalement dû à sa vision baissière du marché.

« Nous avons récemment pris des mesures pour réduire les positions courtes dans notre portefeuille de couverture et nous concentrer principalement sur l’activisme, qui nous a si bien servi dans le passé », a déclaré Icahn. « Nous pensons que notre portefeuille existant a un potentiel de croissance considérable au cours des prochaines années. »

Actions de Entreprises Icahn sont maintenant en baisse de plus de 35 % depuis le début de l’année.