Les actions de la société britannique de cybersécurité Darktrace plongent alors que les vendeurs à découvert tournent en rond

La valeur de Darktrace a chuté à un niveau record après l’émergence de deux nouveaux vendeurs à découvert pariant contre son activité, alors que la société britannique de cybersécurité est frappée par une nouvelle vague de critiques sur ses pratiques de vente, de marketing et de comptabilité. La société, qui a mis en garde plus tôt ce mois-ci contre le ralentissement du nombre de nouveaux clients s’inscrivant à ses produits de sécurité basés sur l’intelligence artificielle, a attiré l’attention de Quintessential Capital Management (QCM) et de Marshall Wace, basé à Londres, l’une des plus grandes sociétés de couverture au monde. fonds avec 60 milliards de dollars (49 milliards de livres sterling) d’actifs clients. Darktrace a été harcelé par les critiques et a eu du mal à sortir du spectre de son co-fondateur controversé Mike Lynch, le milliardaire britannique qui lutte contre l’extradition vers les États-Unis pour des accusations de fraude liées à la vente de 11 milliards de dollars de sa société de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard en 2011. Lynch nie toutes les accusations portées contre lui. Infosys : société fondée par le beau-père de Rishi Sunak dans un litige fiscal au Royaume-Uni Lire la suite Le hedge fund américain QCM a soutenu sa position courte en publiant mardi un document de 69 pages critiquant la gestion et les opérations de Darktrace. La société allègue que des pratiques de marketing, de vente et de comptabilité douteuses et agressives ont été utilisées par Darktrace pour stimuler la valeur de la société avant son introduction en bourse de plusieurs milliards de livres à Londres il y a près de deux ans. “Après une analyse minutieuse, nous sommes profondément sceptiques quant à la validité des états financiers de Darktrace et craignons que les ventes, les marges et les taux de croissance ne soient surestimés et proches d’une forte correction”, a déclaré QCM. “Nous voudrions donner notre avertissement le plus fort possible aux investisseurs et pensons que les fonds propres de Darktrace [is] surévalué et susceptible d’une correction majeure, ou pire. Les actions de Darktrace ont chuté de plus de 7% pour atteindre un creux record de 198p mardi après que les positions des vendeurs à découvert ont été rendues publiques lundi, bien en dessous des 250p lors de son introduction en bourse en avril 2021, et bien loin des hauteurs vertigineuses de près de 10,00 £ qu’il a atteint dans les mois qui ont suivi sa cotation à Londres. QCM allègue que des pratiques douteuses visant à garantir des taux de croissance des revenus vitaux – telles que le soi-disant « bourrage de canaux » – ont été employées pour maintenir une image élogieuse de la montée en flèche des ventes des clients aux investisseurs. Les problèmes notés incluent également une augmentation significative des revenus des contrats pluriannuels enregistrés au cours de la première année d’un accord, ce qui sert à gonfler les revenus, la croissance et finalement les bénéfices à court terme. Bien que ce ne soit pas une pratique rare dans de nombreuses industries, et certainement pas illégale, QCM allègue que le montant des revenus différés en pourcentage des ventes a considérablement diminué entre 2018 et 2022. Comme d’autres sceptiques l’ont noté, QCM observe que Darktrace a un niveau de dépenses marketing extrêmement élevé par rapport à son budget de recherche et développement de ses produits. La société basée à New York estime que l’approche marketing lourde des ventes employée par Darktrace, qui a déjà été comparée par certains clients interrogés par un analyste de Peel Hunt à une «huile de serpent», pourrait entraîner le non-renouvellement des clients après leur première période de trois ans. contrats. “Nous soupçonnons qu’une grande partie des ventes légitimes ont été obtenues grâce à une force de vente extrêmement agressive”, a-t-il déclaré. “La dynamique des ventes pourrait être sur le point de chuter car la forte augmentation des contrats signés avant l’introduction en bourse de Darktrace expire sans être renouvelés par des clients déçus.” Plus tôt ce mois-ci, Darktrace a indiqué qu’il avait recruté un quart de nouveaux clients de moins au cours des trois derniers mois de 2022 que l’année précédente. La société a revu à la baisse ses prévisions annuelles de croissance des revenus récurrents annuels, des dépenses régulières des clients existants et des revenus totaux. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Malgré les questions sur la viabilité sous-jacente du modèle commercial de Darktrace, le ralentissement se reflète chez bon nombre des plus grands acteurs de la cybersécurité alors que les conditions macroéconomiques se détériorent.

Les actions du leader du marché américain CrowdStrike et de son rival Sentinel One ont respectivement baissé de 43 % et 67 % au cours des 12 derniers mois.

La société a déclaré qu’elle se concentrait sur l’apport de clients plus importants et la vente incitative des clients existants, ce qui se traduit par de nouveaux comptes clients d’une valeur en moyenne de 17 % de revenus supplémentaires par rapport à ceux signés en 2021 et des renouvellements de contrats en hausse de 12 %.

Darktrace est dirigée par Poppy Gustafsson, qui l’a co-fondée en 2013 à l’âge de 30 ans, l’une des dizaines d’anciens employés d’Autonomy au sein de l’entreprise.

“Nous souhaitons adresser notre avertissement le plus ferme possible aux investisseurs de Darktrace et les inviter à lire attentivement notre rapport”, a déclaré Gabriel Grego, l’un des fondateurs de QCM, qui a pris une position de 0,86% dans Darktrace.

Marshall Wace, qui a pris une position de 0,9% dans Darktrace et vend également à découvert des actions telles que Burberry, The Hut Group et le propriétaire de British Airlines, a refusé de commenter.

Un porte-parole de Darktrace a déclaré : « En tant qu’entreprise cotée au Royaume-Uni, notre équipe de direction et notre conseil d’administration prennent nos responsabilités fiduciaires très au sérieux et ont pleinement confiance dans nos pratiques comptables et dans l’intégrité de nos états financiers audités de manière indépendante.

« Nous avons mis en place des contrôles rigoureux dans l’ensemble de notre entreprise pour nous assurer que nous nous conformons pleinement aux normes comptables IFRS. Nous sommes fiers de l’entreprise que nous avons bâtie, qui contribue aujourd’hui à protéger plus de 8 100 clients dans le monde contre les cyber-perturbations.