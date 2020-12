Les sociétés Internet chinoises fournissent de plus en plus de services de santé dans une société où les hôpitaux sont surpeuplés et où la distribution de médicaments et de fournitures médicales en dehors des grandes villes est inégale. Les consultations en ligne avec des médecins de langue chinoise sont populaires auprès des familles chinoises vivant en Occident ou dans d’autres pays en développement.

Les concurrents chinois de JD Health incluent Alibaba Health du géant du commerce électronique Alibaba Group; Baidu Health, géré par le géant de la recherche Baidu.com Inc., et WeDoctor, géré par Tencent Holding, opérateur du célèbre service de messagerie WeChat.

La pandémie de coronavirus a alimenté la demande de plateformes en ligne chinoises.

Selon l’analyste Kevin Chang de Bain & Co. les patients sont passés de son utilisation, principalement pour les soins d’urgence, à rester en contact avec les médecins sur les maladies chroniques.

« Ce nouveau modèle de rendez-vous numériques est susceptible de se poursuivre et d’augmenter la fréquence des consultations, approfondissant la relation médecin-patient », a déclaré Chang dans un rapport.

La Chine, où la pandémie a commencé en décembre, a déclaré la maladie sous contrôle en mars, relâchant la plupart des contrôles sur les voyages et les affaires. Il existe encore des restrictions sur les voyageurs venant de l’étranger et les visiteurs des bâtiments publics sont surveillés pour la fièvre. Mais les dépenses de consommation et la plupart des autres activités ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie.

JD Health a levé environ 3,8 milliards de dollars en vendant 20% de la société à des actionnaires publics.

C’était la deuxième plus grande offre d’actions de Hong Kong cette année derrière la société mère JD.Com, qui a négocié des actions à New York et a levé 4,5 milliards de dollars en juin lors de son entrée à la bourse de Hong Kong.

Le Parti communiste au pouvoir dit qu’il prévoit d’encourager l’utilisation des services de santé en ligne pour réduire le fardeau des hôpitaux.

JD Health a annoncé son intention d’étendre son activité de pharmacie en ligne et d’investir dans le développement de «solutions de soins de santé intelligentes», alimentées par l’intelligence artificielle, en partenariat avec des médecins.

La société affirme qu’elle comptait 72,5 millions d’utilisateurs actifs en juin, 30% de plus qu’un an auparavant.

JD Health (en chinois): https://jiankang.jd.com