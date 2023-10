Les actions de la Metro Bank britannique en hausse de 26% après avoir obtenu de nouveaux capitaux

« Je pense que le programme annoncé aujourd’hui permet à la Banque de poursuivre sa croissance et de s’appuyer sur le travail de base entrepris au cours des trois dernières années. »

« L’opportunité de devenir l’actionnaire principal de la banque est motivée par ma conviction de la nécessité d’une banque physique et numérique soutenue par l’accent mis sur un service client exceptionnel », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’augmentation a été menée par le banquier et promoteur immobilier colombien Jaime Gilinski Bacal – un actionnaire existant via Spaldy Investments Limited – qui a contribué à hauteur de 102 millions de livres sterling à l’initiative. Gilinski Bacal est désormais l’actionnaire majoritaire de la banque avec une participation de 53%.

L’augmentation de capital comprend 150 millions de livres sterling de nouveaux capitaux propres et 175 millions de livres sterling d’émission de « MREL », une forme de dette renflouée. La banque a annoncé qu’elle procéderait également à une restructuration de sa dette qui prolongerait la maturité de ses emprunts. Les détenteurs de ses 250 millions de livres sterling d’obligations de niveau 2, à échéance en juin 2028, subiront une décote de 40 %.

LONDRES — Les actions de la Metro Bank du Royaume-Uni étaient en forte hausse lundi matin, après que le prêteur a annoncé dimanche soir avoir obtenu une augmentation de capital de 325 millions de livres sterling (395,6 millions de dollars) et un refinancement de 600 millions de livres sterling.

Metro Bank a déclaré que cette augmentation offrirait l’opportunité de se tourner vers des prêts hypothécaires spécialisés et des prêts commerciaux, ainsi que de poursuivre la croissance des comptes courants et d’augmenter les dépôts.

La banque a en outre déclaré qu’elle était en discussion sur la vente d’un montant pouvant atteindre 3 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels.

Les régulateurs ont déclaré le mois dernier qu’il était peu probable qu’ils autorisent Metro Bank à utiliser ses propres modèles de risque internes pour certains prêts hypothécaires, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs, car cela entraînerait des exigences de fonds propres plus élevées.

Les actions de la banque basée à Londres ont été très volatiles et ont terminé en baisse de 22,5% la semaine dernière, selon les données du LSEG.

La banque challenger a été lancée en 2010 et a une capitalisation boursière inférieure à 100 millions de livres sterling. Il a subi un coup dur en 2019 lorsqu’un erreur comptable majeure a entraîné la démission de son fondateur et des amendes pour ses anciens PDG et CFO.

Un certain nombre d’agences de notation et de banques d’investissement ont abaissé la note des actions de la banque au milieu des turbulences de la semaine dernière, la banque d’investissement Stifel affirmant qu’elle pourrait avoir des besoins en capitaux pouvant atteindre un milliard au cours des deux prochaines années.