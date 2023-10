Les actions de la société informatique de taille moyenne KPIT Tech ont bondi de 11 % en 2 séances pour atteindre leur niveau record après que la société a relevé ses prévisions pour l’exercice 24 en termes de monnaie constante (CC), à un moment où de nombreuses majors informatiques ont réduit leurs prévisions.

Pour l’exercice 24, la société s’attend désormais à une croissance des revenus de 37 % en termes de CC, par rapport aux prévisions précédentes qui se situaient entre 27 et 30 %. Il a également relevé ses prévisions de bénéfice d’exploitation ou d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l’année à plus de 20 pour cent, contre 19 à 20 pour cent plus tôt.

Rien que dans les transactions d’aujourd’hui, il a augmenté de 5,8 pour cent pour atteindre son nouveau sommet de ₹1 253,90 chacun. Il a progressé de 5 pour cent lors de la session précédente. Il a maintenant bondi de 101 pour cent par rapport à son plus bas niveau des 52 dernières semaines. ₹623,00, frappé le 23 décembre 2022.

Le titre a augmenté de plus de 64 pour cent au cours de la dernière année et de 78 pour cent en 2023 depuis le début de l’année.

Le sentiment était également positif puisque la société a publié de solides résultats et a répondu aux attentes de Street dans ses résultats du trimestre de septembre.

La société a enregistré une hausse de 69,21 % de son bénéfice net sur un an (sur un an). ₹141,40 crore pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre. Séquentiellement, son bénéfice a augmenté de 5 pour cent.

Son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 60 % sur un an et de 8 % sur un trimestre. ₹1 208,86 crore au cours du trimestre sous revue. En comparaison, elle a déclaré un chiffre d’affaires de ₹745 crore au cours de la période de l’année dernière et ₹1 098 crore au cours du trimestre précédent d’avril à juin. Son chiffre d’affaires en dollars a augmenté de 54,3 % sur un an et de 8,4 % sur un trimestre.

La marge d’EBITDA pour le deuxième trimestre s’est établie à 20 pour cent après avoir absorbé l’impact des hausses de salaires au cours du trimestre. L’impact brut des augmentations de salaires était de 250 points de base, compensé par la croissance des revenus et l’amélioration de la réalisation nette, a informé l’entreprise.

Cependant, le carnet de commandes de la société pour la période s’élevait à 156 millions de dollars pour le trimestre, en baisse par rapport aux 190 millions de dollars déclarés au premier trimestre.

Cette croissance robuste intervient à un moment où le secteur des services informatiques connaît une croissance modérée dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques.

Kishor Patil, co-fondateur, PDG et directeur général de KPIT, a déclaré : « Nous sommes ravis de réaliser un autre trimestre, cohérent avec nos solides performances des 3 dernières années. Nos fondamentaux commerciaux et nos moteurs de croissance à moyen terme restent inchangés. Alors que la situation géopolitique et l’incertitude économique dans toutes les zones géographiques conduisent à un environnement macroéconomique plus souple, nous gardons un œil vigilant sur l’impact sur nos clients et leurs priorités commerciales. »

« Nos clients restent déterminés à investir dans des technologies plus récentes et pertinentes. Sur la base de nos performances jusqu’à présent et de notre visibilité à court terme, nous augmentons nos perspectives de croissance des revenus CC pour l’exercice 24 à plus de 37 % et augmentons nos perspectives de marge d’EBITDA à plus de 20 % », a ajouté Patil.

