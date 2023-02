Les actions de HYBE et SM Entertainment montent en flèche après l’annonce de l’accord

Séoul/Hong Kong

HYBE, l’agence de gestion du boys band superstar BTS, deviendra le principal actionnaire de son rival de K-pop, SM Entertainment.

Cette décision renforce la domination de HYBE dans l’industrie musicale sud-coréenne, où il est déjà le plus grand acteur, même s’il cherche à se développer à l’étranger.

Les géants du divertissement sud-coréens ont annoncé l’accord vendredi, HYBE devant prendre une participation de 14,8 % dans SM Entertainment pour 422,8 milliards de wons coréens (334,5 millions de dollars).

SM a été fondée par le légendaire producteur de musique Lee Soo-man, largement qualifié en Corée du Sud de « parrain de la K-pop ». La société est connue pour représenter des artistes à succès, tels que NCT 127, EXO, BoA et Girls ‘Generation.

La nouvelle que les deux sociétés unissaient leurs forces a enflammé les investisseurs. Les actions de SM Entertainment ont grimpé de 16% à Séoul vendredi. Les actions de HYBE ont initialement augmenté de 3 %, avant de réduire les gains pour clôturer en baisse de 1,5 %.

En dehors de BTS, HYBE représente également des groupes de premier plan tels que NewJeans, Tomorrow x Together et Seventeen.

Mais son acte phare est actuellement en pause. Les membres du BTS ont commencé le service militaire obligatoire individuel en Corée du Sud à la fin de l’année dernière, et le groupe dans son ensemble devrait se réunir à nouveau vers 2025.

Maintenant, HYBE tourne son attention ailleurs.

“Cette acquisition représente une étape majeure pour HYBE dans l’intégration de l’expertise mondiale des deux sociétés afin de changer la donne dans l’industrie mondiale de la musique”, a déclaré la société. dit dans un communiqué.

HYBE a pris des mesures pour étendre sa portée mondiale. Jeudi, il a annoncé un autre accord majeur aux États-Unis, affirmant qu’il acquerrait le propriétaire de Quality Control, un label hip-hop qui représente des artistes populaires tels que Migos et Lil Yachty.

Cet accord aidera HYBE à renforcer sa présence sur le marché américain de la musique, selon Sunhwa Lee, analyste Internet et divertissement chez KB Securities. Dans un rapport publié jeudi, elle a noté que les ambitions plus larges de la société étaient “d’aller au-delà des frontières de la K-pop et de développer de nouveaux artistes mondiaux dans différents genres”.

“Ce partenariat est un élément essentiel de notre plan de croissance pour innover dans l’industrie du divertissement grâce à un portefeuille diversifié”, a déclaré le président de HYBE, Bang Si-Hyuk, dans un communiqué. “Nous travaillerons ensemble pour continuer à ajouter de la profondeur du hip-hop à l’industrie mondiale de la musique.”

Bernie Cho, un dirigeant de l’industrie de la musique basé à Séoul, a déclaré que les deux accords annoncés ne ressemblaient à rien de ce qu’il avait vu.

C’est “peut-être le plus gros coup de poing un-deux que j’aie jamais vu ou entendu [of] dans l’histoire de l’industrie de la K-pop », a déclaré Cho, président de DFSB Kollective, une agence de services d’artistes musicaux et de labels.

Il a déclaré que les accords avaient le potentiel de placer HYBE dans la même ligue que les “trois grands” labels de disques majeurs : Sony (SNE), Universal et Warner Music.

“HYBE, dans sa phase post-BTS, a vraiment stupéfié et surpris les fans et les analystes financiers par des transactions énormes vraiment intelligentes et vraiment avisées”, a-t-il ajouté.

En 2019, BTS représentait jusqu’à 90 % des revenus de sa société de gestion, alors connue sous le nom de Big Hit Entertainment. Cela a laissé les analystes inquiets du fait que la société, rebaptisée plus tard HYBE, était trop dépendante du groupe.

Depuis lors, cependant, HYBE a élargi sa liste.

Ces dernières années, sa liste s’est élargie pour inclure d’autres célébrités mondiales, dont Justin Bieber, Ariana Grande et Demi Lovato, qui sont représentées par une équipe de la filiale américaine de HYBE.

La société sud-coréenne a également un lien avec Big Machine Label Group, une filiale qui supervise certains des meilleurs artistes de la musique country, tels que Sheryl Crowe, Rascal Flatts et Tim McGraw.

“HYBE n’est plus un mastodonte de la K-pop. Le K est maintenant devenu silencieux », a déclaré Cho. “Ils sont devenus un mastodonte de la musique pop.”