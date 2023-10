Les actions de Hi-tech Pipes Ltd ont prolongé leurs gains au cours de la séance de bourse de lundi après que la société a annoncé une performance exceptionnelle au cours de la période terminée le 30 septembre 2023. La société avait annoncé ses résultats au cours du week-end du samedi 28 octobre. Tech Pipes a signalé une augmentation de plus de 140 pour cent du bénéfice net sur une base annuelle (YoY) à Rs 10,53 crore au cours du trimestre de septembre 2023. La société de tuyaux ERW avait déclaré un bénéfice net de Rs 4,34 crore au cours du même trimestre de l’exercice précédent. La société a signalé une hausse de 25 % sur un an et un chiffre d’affaires trimestriel toujours plus élevé d’exploitation à Rs 746 crore au deuxième trimestre de l’exercice 24, grâce à un volume de ventes plus élevé, à une meilleure réalisation des ventes et à une vente plus élevée de produits à valeur ajoutée. Ses revenus d’exploitation se sont élevés à Rs 598,53 crore au cours de l’année dernière. Suite à l’annonce de ses résultats, les actions de Hi-Tech Pipes ont bondi de plus de 4 pour cent à Rs 103,64 lundi, avec une capitalisation boursière totale de plus de Rs 1 325 crore. Cependant, le titre s’était établi à Rs 99,74 lors de la séance de bourse précédente vendredi. Le titre est en hausse de 9 pour cent au cours des deux dernières séances. Les volumes totaux de ventes de tuyaux de haute technologie ont augmenté de 17 % pour atteindre un lakh de tonnes au cours de la période juillet-septembre 2023, contre 0,85 Lakh de tonnes au deuxième trimestre de l’exercice 23, grâce à une meilleure demande de tubes en acier/produits de construction en acier et d’autres produits à valeur ajoutée. L’EBITDA pour le trimestre a augmenté de 13 pour cent à Rs 26,75 crore, tandis que l’EBITDA par tonne a diminué de 4 pour cent à Rs 2 663. Le bénéfice net de Hi-Tech Pipes a bondi de 109 % en glissement annuel pour atteindre Rs 18,5 crore pour le semestre clos le 30 septembre 2023. Le résultat net de l’entreprise s’est établi à Rs 8,86 crore au cours de l’année précédente. Le premier semestre de l’exercice 23 a été dominé par une meilleure demande de tubes en acier, de produits de construction en acier et de produits à valeur ajoutée. Les revenus d’exploitation ont augmenté de 25 pour cent à Rs 1 388,17 crores par rapport à Rs 1 114,69 crore au premier semestre de l’exercice 24, grâce à un volume de ventes plus élevé et à une meilleure réalisation des ventes, les volumes de ventes totaux ayant augmenté de 19 pour cent à 1,85 lakh tonnes. L’EBITDA a augmenté de 16 pour cent à Rs 47,95 crore contre Rs 41,40 crore sur une période d’un an. Hi-Tech Pipes est un fabricant et fournisseur de tuyaux ERW, largement utilisés dans les activités agricoles, industrielles et de construction, comme les échafaudages et le tubage des puits de forage. Elle possède et exploite des installations de fabrication intégrées à Sikandrabad dans l’Uttar Pradesh, à Sanand dans le Gujarat et à Hindupur dans le Karnataka.

