Les actions de Hertz augmentent de plus de 50% après avoir sélectionné une offre de redressement de 6 milliards de dollars

Apollo Global Management et un groupe d’actionnaires existants se joindront à Knighthead et Cetares pour prendre le contrôle de Hertz, qui a déposé son bilan en mai dernier.

En vertu de la proposition, qui doit être approuvée par le tribunal américain des faillites, le plan du chapitre 11 de Hertz sera financé par des investissements directs en actions ordinaires d’investisseurs et d’autres pour un total de 2,78 milliards de dollars, l’émission de 1,5 milliard de dollars de nouvelles actions privilégiées à Apollo et des droits entièrement garantis. l’offre aux actionnaires existants de la société d’acheter environ 1,64 milliard de dollars d’actions ordinaires supplémentaires.

Les actions de Hertz, qui a déposé son bilan en mai, ont bondi de 68% avant de reculer tout au long de la journée. Son action se négociait à 5,78 $ par action à 14h30 mercredi, en hausse d’environ 58%. Sa capitalisation boursière est de près de 900 millions de dollars.

La société de location de voitures faisait partie des plus grandes entreprises à déposer une demande de chapitre 11 pendant la pandémie après que la demande se soit évaporée lors des verrouillages au printemps dernier en raison de Covid-19. Plus d’un an plus tard, la demande de voitures de location dépasse les approvisionnements alors que le pays rouvre et que certains Américains continuent de louer des véhicules en survolant.