Les actions de Hawaiian Electric chutent après que le comté de Maui a intenté une action en justice pour dommages et intérêts suite à des incendies de forêt meurtriers

Le comté de Maui a été poursuivi jeudi Électrique hawaïen pour les dommages causés par les incendies de forêt meurtriers qui ont coûté la vie à plus d’une centaine de personnes et entraîné des pertes matérielles estimées à des milliards de dollars.

Les actions de Hawaiian Electric ont chuté de 6 % après les heures d’ouverture. Le service public d’électricité a annoncé qu’il suspendrait son dividende trimestriel pour renforcer sa trésorerie à la suite des incendies.

Le comté de Maui a déclaré que Hawaiian Electric avait inexcusablement laissé ses lignes électriques sous tension malgré un avertissement du National Weather Service selon lequel les vents violents de l’ouragan Dora et les conditions de sécheresse sur l’île créaient un risque élevé d’incendie.

Les incendies de forêt ont réduit la ville historique de Lahaina en ruines, ce qui constitue l’incendie le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle et la pire catastrophe de l’histoire de l’État d’Hawaï. Au moins 115 personnes sont mortes et plus de 1 000 sont toujours portées disparues.

Le comté de Maui a déclaré que la mort et la destruction auraient pu être évitées si Hawaiian Electric avait coupé le courant. Le comté a cité les premières estimations de l’Agence fédérale de gestion des urgences selon lesquelles la reconstruction de Lahaina coûterait plus de 5 milliards de dollars.

La plainte déposée par le comté de Maui est la dernière d’une série de poursuites contre Hawaiian Electric visant à obtenir des dommages-intérêts pour les incendies de forêt catastrophiques.

Fitch a récemment abaissé la cote de crédit d’Hawaiian Electric au statut indésirable, avertissant que l’entreprise est confrontée à une menace existentielle de plus de 3,8 milliards de dollars de responsabilité potentielle dans les incendies de forêt de Maui. Moody’s estime que les incendies de forêt à Maui ont causé jusqu’à 6 milliards de dollars de pertes économiques.

