Les actions de Gati bondissent de 14 % grâce à de solides mises à jour commerciales ; tu devrais acheter ?

Actions de Gâti a bondi de 14 % lundi après que la société a annoncé ses dernières mises à jour commerciales pour le trimestre de septembre (T2FY24). Pendant ce temps, les commentaires haussiers de la maison de courtage Nuvama ont également ajouté au sentiment positif.

La société a annoncé avoir enregistré de fortes commandes avant les fêtes, conduisant à un volume de 333 kt au deuxième trimestre de l’exercice 24, en hausse de 18 % sur un an. Parallèlement, pour septembre 2023, le volume total de l’entreprise, y compris le transport express terrestre et aérien, s’est élevé à 109 kt, enregistrant une augmentation de 8 pour cent par rapport à septembre 2022 et une baisse de 3 pour cent par rapport à août 2023, a-t-elle informé dans un communiqué de presse. .

La dynamique de croissance s’est poursuivie malgré une base élevée au cours du même mois de l’année dernière et Gati s’attend à ce que cette dynamique se poursuive au cours du mois en cours.

Parallèlement, la maison de courtage Nuvama a également initié une couverture sur le titre avec un call « achat » et un objectif de prix de ₹234, ce qui implique une hausse de près de 59 pour cent.

« Nous sommes optimistes quant à la croissance à long terme de Gati en raison de l’expansion de la capacité, de l’amélioration de l’efficacité et des niveaux de service, d’une forte croissance de la rentabilité, d’un bilan renforcé et d’une dynamique favorable du secteur. Nous nous attendons à ce que les valorisations rattrapent celles de nos pairs à mesure que sa marge et son marché « La faible prise de conscience d’une concurrence accrue et une croissance des volumes plus lente que prévu en raison d’un environnement macroéconomique faible sont les principaux risques pour nos hypothèses », a-t-il expliqué.

Tendance du cours des actions Le titre a bondi de 14 pour cent pour atteindre son plus haut jour de ₹168.10. Il est désormais à moins de 9 pour cent de son sommet de 52 semaines. ₹184,45, atteint le 27 octobre de l’année dernière. Dans le même temps, il a progressé de plus de 72 pour cent par rapport à son plus bas niveau sur 52 semaines. ₹97,65, atteint le 27 mars 2023.

Le titre a perdu plus de 15 pour cent au cours de la dernière année, mais s’est redressé cette année, en hausse de plus de 16 pour cent en 2023 depuis le début de l’année. Le titre a gagné 8,5 pour cent en octobre jusqu’à présent, prolongeant ses gains pour le cinquième mois consécutif depuis juin. Au cours de ces 5 mois, le titre a progressé de plus de 46 pour cent. Cependant, au cours des trois premiers mois de l’année, il était dans le rouge, en baisse de plus de 30 pour cent entre janvier et mars.

Constituée en 1989, Gati (GTIC) est devenue l’un des principaux acteurs indiens de la logistique express multimodale. Elle opère dans deux segments : la logistique express et les stations-service, qui contribuent respectivement à 85 % et 15 % du chiffre d’affaires total.

Transformation La société de courtage a noté que la baisse de la qualité du service, la dispersion des opérations commerciales et la concurrence accrue ont entraîné une baisse des performances au cours des exercices 2016 à 2020, la marge d’EBITDA se contractant de 7,8 % à 2,1 %. Allcargo Logistics (AGLL) a acquis une participation majoritaire au cours de l’exercice 21 et : i) a réorganisé la direction de Gati en faisant appel à des professionnels expérimentés ; ii) cession des participations dans des opérations non essentielles (fret international, parcs logistiques et chaîne du froid) et identification d’actifs non essentiels à vendre (station-service, terrains et bâtiments non essentiels), libérant ainsi du capital ; iii) sont passés à un modèle allégé en actifs, iv) ont utilisé le capital libéré pour réduire la dette ; et v) nettoyé son bilan (contrats existants rectifiés et imprévus apurés).

Grâce à ces efforts, les volumes ont connu une forte augmentation après la levée des restrictions liées au COVID, enregistrant un TCAC de 20,4 % au cours des exercices 21-23. Alors que les coûts ont augmenté en raison de provisions plus élevées (créances douteuses et déductions contractuelles) et des dépenses liées au redressement (frais de consultants et coûts de personnel), la marge s’est rétablie à 4,1 % au cours de l’exercice 23, contre 2,1 % au cours de l’exercice 20, grâce à un volume et une efficacité plus élevés. La rotation des actifs s’est également améliorée pour atteindre 3,9x au cours de l’exercice 23, contre 2,2x au cours de l’exercice 20, respectivement, a déclaré Nuvama.

Estimations À l’avenir, Nuvama s’attend à un TCAC de 13,8 % sur les exercices 23 à 26E. ₹2 542 millions. Le changement d’orientation vers le cœur de métier du transport express a conduit à une amélioration de la qualité du service, à une amélioration de la capacité de manutention des charges et à une réduction des délais d’exécution dans ses hubs. Le plein impact de ces mesures, qui devrait être visible à partir de l’exercice 25E, entraînera des ajouts de clients et améliorera la part de portefeuille des clients existants, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, il estime que l’EBITDA augmentera à ₹218 crores en FY26E à partir de ₹70 crores au cours de l’exercice 23 à un TCAC de 45,9 %, mené par : i) l’efficacité opérationnelle (les hubs nouvellement mis en service sont entièrement automatisés avec des baies transversales et une capacité plus élevée, améliorant les délais d’exécution et l’efficacité) ; ii) croissance du volume (plus de 80 pour cent des coûts d’exploitation indirects sont de nature fixe, ce qui permettra une meilleure absorption sur un volume plus élevé) ; et iii) l’optimisation des coûts (il s’attend à ce que les dépenses ponctuelles non essentielles telles que les frais de conseil et les créances douteuses diminuent avec un assainissement du bilan).

Il prévoit également une augmentation de la marge d’EBITDA de 449 points de base au cours des exercices 23 à 26E pour atteindre 8,6 pour cent et un EBITDA/kg pour atteindre un TCAC de 28,5 pour cent. ₹1.3. Avec une expansion de capacité limitée aux actifs, il prévoit que la dépréciation restera limitée. Il s’attend également à un PAT de ₹98 crores au cours de l’exercice 26E contre ₹13 crores au cours de l’exercice 23.

« Sans dette à long terme, nous nous attendons à ce que le ratio D/E net s’améliore à -0,39x au cours de l’exercice 26 contre 0,05x au cours de l’exercice 23 sur un FCF sain, tiré par une forte croissance de l’EBITDA et des besoins d’investissement minimes. Nous prévoyons une croissance du RoACE/RoAE. à 24,9 pour cent/12,7 pour cent contre 2 pour cent/-2,1 pour cent sur les exercices 23 à 26E », prédit-il.

Gati et TCI Express Avec une fourchette similaire de volume annuel ainsi que de réalisation moyenne, TCI Express (TCIEXP) génère une marge de 16 pour cent contre 4 pour cent pour Gati grâce à l’efficacité opérationnelle et à un modèle allégé en actifs, a noté la maison de courtage.

« Au cours des exercices 2017 à 22, TCIEXP a connu une tendance à la hausse significative de la marge, passant de 8 % à 16 %, grâce à l’augmentation du volume et à l’amélioration de la rationalisation des coûts, tandis que Gati a connu une baisse de 6 % à 2 %. En conséquence, TCIEXP a surperformé Gati de 314 %. Au cours de l’exercice 23, TCIEXP a vu sa marge stagner en raison de coûts d’exploitation plus élevés (entraînés par la hausse des prix du carburant), tandis que Gati a connu une amélioration significative grâce à une plus grande concentration sur son cœur de métier, des volumes plus élevés, une efficacité opérationnelle et une optimisation des coûts d’exploitation indirects. La marge de TCIEXP est restée à 16 pour cent au cours de l’exercice 23 tandis que la marge de Gati s’est améliorée de 176 points de base à 4 pour cent. Gati a surperformé TCIEXP de 8 pour cent depuis le début de l’exercice 23″, a analysé Nuvama.

Grâce aux efforts de redressement de GTIC, qui comprennent une concentration sur le cœur de métier du transport express, la cession d’actifs non essentiels, l’amélioration de la qualité du service, le renforcement des capacités des hubs et la consolidation des hubs dans des emplacements clés, Nuvama s’attend à une plus grande efficacité opérationnelle, ce qui augmentera la marge à l’avenir. Pour l’exercice 25E, il s’attend à ce que la marge atteigne 7,2 %, soit une forte amélioration de 315 points de base par rapport à l’exercice 23. Tandis que pour TCIEXP, la marge devrait rester relativement faible et se stabiliser à 17 % au cours de l’exercice 25E.

