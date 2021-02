Les actions de Gamestop ont bondi de 18% dans les échanges avant la commercialisation lundi alors que la volatilité alimentée par Reddit se poursuivait en février.

Organisés dans des forums en ligne et négociés avec des courtiers gratuits tels que Robinhood, les petits investisseurs ont conduit un rallye de 1600% des actions du détaillant de jeux vidéo, récoltant des actifs contre lesquels les grands gestionnaires de fonds avaient parié.

Lundi matin, un pré-marché volatil a vu les actions de Gamestop augmenter de 18% à 384,89 $; ils étaient derniers en baisse d’environ 1,4 pour cent.

Robinhood avait limité l’achat de 50 actions différentes vendredi soir, y compris les noms de premier ordre Starbucks et General Motors. Les fabricants de vaccins Moderna et NovaVax figuraient également sur la liste.

Cette décision était apparemment un acte de désespoir, car les réserves de trésorerie de la société étaient étirées à leur limite.

Mais lundi, la liste n’était plus que de huit; GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc., BlackBerry Ltd., Express Inc., Genius Brands International Inc., Koss Corp., Naked Brand Group Ltd. et Nokia Oyj.

Le PDG de la société a déclaré que la National Securities Clearng Corporation avait exigé un titre de 3 milliards de dollars à 3 heures du matin lors de négociations dramatiques avant que la société n’arrête les transactions GameStop.

S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par le PDG de Tesla, Elon Musk, Vladimir Tenev a expliqué jeudi la décision de son entreprise de restreindre l’achat d’actions GameStop et de plusieurs autres actions.

Vendredi, la liste des stocks restreints de Robinhood avait atteint 50 stocks différents, dont General Motors, Beyond Meat et Starbucks.

Les huit actions dont Robinhood limite l’achat GameStop Corp. AMC Entertainment Holdings Inc. BlackBerry Ltd. Express Inc. Genius Brands International Inc. Koss Corp. Naked Brand Group Ltd. Nokia Oyj

Les échanges sauvages de la semaine dernière ont été tirés par de petits investisseurs sur le babillard Reddit, qui ont pris des fonds spéculatifs qui avaient misé contre des actions du détaillant de jeux vidéo en difficulté GameStop.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a refusé lundi de dire si la Securities and Exchange Commission l’avait contacté au sujet de la manipulation du marché wallstreetbets, car il dit que « les gens qui parlent de leurs transactions sont parfaitement légaux » – mais que les régulateurs « verront si quelque chose franchit la ligne ».

Robinhood a déclaré dans un communiqué qu’il avait interdit aux utilisateurs d’acheter certaines actions cette semaine parce qu’il avait du mal à répondre aux exigences de dépôt avec les chambres de compensation dans les coulisses de la négociation d’actions.

La frénésie commerciale a atteint son paroxysme mercredi, lorsque les actions de GameStop ont grimpé de 135% en une seule journée, infligeant des milliards de dollars de pertes potentielles à d’importants fonds spéculatifs.

Jeudi, Robinhood a commencé à interdire l’achat d’actions dans GameStop et dans plusieurs autres sociétés qui avaient été vantées sur Reddit.

L’application de trading gratuite est extrêmement populaire auprès des membres du forum Reddit WallStreetBets, où l’insurrection a commencé, et le mouvement de Robinhood a suscité de vives critiques de la part des utilisateurs ainsi que des politiciens de tout le spectre idéologique.

Le gestionnaire de fonds obligataires milliardaire, Jeffrey Gundlach, blâme les chèques de relance fédéraux pour avoir alimenté la frénésie du « stock meme », qui a vu les actions de GameStop monter en flèche de 1800% en janvier alors que de petits commerçants tentaient de mettre en faillite les fonds spéculatifs qui avaient misé contre lui.

Robinhood avait déjà insisté sur le fait que les restrictions ne sont que temporaires. « Notre objectif est de permettre l’achat de tous les titres sur notre plateforme », a déclaré la société.

« Il s’agit d’un marché dynamique et volatil, et nous avons pris et pouvons continuer à prendre des mesures pour nous assurer de répondre à nos exigences en tant que courtier afin de pouvoir continuer à servir nos clients sur le long terme », a ajouté Robinhood.

Robinhood n’était pas la seule plateforme de trading à mettre en place des restrictions de trading. TD Ameritrade a également imposé des restrictions sur l’achat d’actions dans 19 sociétés, la plupart d’entre elles ayant des actions fortement court-circuitées.

La déclaration jette un nouvel éclairage sur les événements surréalistes de la semaine, dans lesquels les actions de GameStop ont bondi dans le cadre d’une campagne promue sur Reddit

Le titre GameStop a encore augmenté de 67% vendredi, poursuivant un rallye stupéfiant

Doublure d’argent? Le prix des métaux précieux a bondi après avoir été ciblé par les traders Reddit

L’armée en ligne de traders Reddit s’est mobilisée au cours de la semaine dernière pour défendre des sociétés défavorisées telles que GameStop et AMC, battant les fonds spéculatifs qui avaient parié que les actions chuteraient en les vendant à découvert, dans un renversement étonnant de pouvoir financier transpercant Wall Rue.

Aujourd’hui, l’argent est devenu le dernier exemple de l’influence exercée par les adeptes de WallStreetBets ciblant les inégalités dans le système financier mondial.

Les prix de l’argent ont atteint des sommets en huit ans ce matin après que la brigade de commerçants Reddit qui ciblait Gamestop se soit intéressée au métal précieux.

Sur Twitter, #silversqueeze était à la mode alors que les investisseurs portaient leur attention sur la dernière stratégie de marché à émerger du forum «WallStreetBets» sur Reddit.