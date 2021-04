Alors que les actions de GameStop sont bien en deçà des sommets records de 483 $ atteints en janvier, l’action est toujours en hausse de 804% pour 2021. Pour profiter de l’énorme rallye alimenté par Reddit, GameStop a annoncé une vente d’actions de 1 milliard de dollars plus tôt ce mois-ci. Il prévoit d’utiliser le produit de la vente pour faciliter sa transition vers le commerce électronique, qui est dirigé par un investisseur activiste et co-fondateur de Chewy, Ryan Cohen.

« Le prochain PDG et directeur financier de GameStop sera probablement issu de l’industrie de la technologie, comme pour les autres recrues récentes de cadres supérieurs, et nécessiterait une large gamme d’expérience stratégique et opérationnelle, étant donné le modèle commercial complexe de GameStop, comprenant ~ 4 800 magasins mondiaux, numériques, utilisés jeux, nouveaux logiciels et matériels, et objets de collection », a écrit Joseph Feldman, analyste du Telsey Advisory Group, dans une note.

Certains investisseurs se sont également réconfortés lorsque Keith Gill a doublé son pari GameStop. Vendredi, il a décidé de renoncer à des millions de dollars de profit rapide d’un échange d’options. Gill est peut-être le plus grand influenceur dans la foule du commerce de détail Reddit.

L’investisseur – qui utilise DeepF —— Value sur Reddit et Roaring Kitty sur YouTube – a exercé ses 500 contrats d’options d’achat GameStop à leur expiration vendredi, lui donnant 50000 actions supplémentaires à un prix d’exercice de seulement 12 $. Gill aurait pu gagner plus de 7 millions de dollars sur le pari s’il avait vendu les options au prix de vendredi.

Gill a également acheté 50 000 actions GameStop supplémentaires, portant son investissement total à 200 000 actions d’une valeur de plus de 30 millions de dollars.

Les informations commerciales de Gill sont basées sur ses publications sur Reddit, qui semblent être des instantanés de son compte d’investissement. Les messages n’ont pas été vérifiés de manière indépendante par CNBC.

Pourtant, le consensus des analystes de Wall Street est que le cours de l’action GameStop est significativement détaché des fondamentaux. Tesley a maintenu sa cote de sous-performance et son objectif de cours sur 12 mois de seulement 30 $ par action.

« Nous continuons de croire que la valorisation actuelle dépasse de loin nos attentes fondamentales optimistes et les bénéfices pluriannuels prévus de la transformation stratégique », a déclaré Feldman.