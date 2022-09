Les actions de Ford (F) ont augmenté de 70 % depuis que Jim Farley est devenu PDG, mais il a du travail à faire

Le PDG de Ford, Jim Farley, pose avec la camionnette Ford F-150 Lightning à Dearborn, Michigan, le 19 mai 2021. Rebecca Cook | Reuter

DETROIT – En tant que nouveau PDG de Ford Motor, Jim Farley a promis plus de transparence à Wall Street ainsi qu’un plan clair pour l’avenir. À l’époque, Ford était considéré comme en retard sur l’industrie en matière de véhicules tout électriques et autonomes, de connectivité et de logiciels. Ses messages et ses plans n’étaient pas clairs pour Wall Street, ce qui a fait chuter les actions. Deux ans plus tard, Farley, 60 ans, a largement tenu ses promesses grâce au plan de transformation Ford+ en cours de l’entreprise, mais il reste du travail à faire. Il a restructuré les opérations et largement ramené Wall Street dans le coin du constructeur automobile pour la première fois depuis qu’Alan Mulally – crédité d’avoir sauvé le constructeur automobile de la faillite en 2009 – a démissionné de son poste de PDG il y a huit ans. Les actions de Ford ont augmenté d’environ 70% depuis que Farley a pris le relais, malgré les récentes baisses. “Ce qui compte pour nous et pour l’équipe, c’est d’obtenir de solides résultats commerciaux”, a déclaré Farley à CNBC en août 2020, lorsqu’il a été annoncé en tant que nouveau PDG. “En ce qui concerne la communication à Wall Street… l’un des engagements les plus importants que nous prenons en tant qu’équipe est un plan clair et précis pour l’entreprise et la transformation de l’entreprise.” Les deux prédécesseurs de Farley – Jim Hackett et Mark Fields – ont quitté le constructeur automobile au milieu des cours boursiers ternes et n’ont pas réussi à créer la confiance dans le constructeur automobile de Wall Street. Sous Hackett, ancien PDG de la société de meubles Steelcase, le cours de l’action Ford a chuté de 40 %.

Mais, comme le dit régulièrement Farley, le constructeur automobile reste dans les premières manches de son plan de transformation Ford + et du passage de l’industrie aux véhicules électriques – ce qui représente probablement l’amélioration du stock sous Farley, mais aussi sa récente chute au milieu d’un déclin plus important du marché. Les actions de Ford ont atteint des prix élevés depuis des décennies de plus de 25 $ par action pour commencer l’année, mais elles sont en baisse d’environ 56 % par rapport à leur sommet de janvier. Il reste des doutes sur les perspectives de l’industrie automobile ainsi que sur la capacité de Ford à exécuter ses plans. L’entreprise a continué à rencontrer des problèmes avec les lancements de véhicules, les coûts de garantie et les chaînes d’approvisionnement – tout ce que Farley s’est engagé à résoudre en devenant PDG. “Selon nous, les principaux risques sont liés à la capacité de Ford à pivoter de manière rentable vers des domaines de croissance tels que les véhicules électriques et les véhicules utilitaires, le cycle automobile, la part de marché et les marges (à la fois la pression sur les marges en cas de ralentissement et l’expansion des marges à plus long terme grâce à des initiatives spécifiques à l’entreprise), ” L’analyste de Goldman Sachs, Mark Delaney, a déclaré dans une note aux investisseurs la semaine dernière. Plus récemment, la société a surpris Wall Street en pré-publiant une partie de son rapport sur les résultats du troisième trimestre, avertissant les investisseurs de 1 milliard de dollars de coûts de fournisseurs inattendus. Depuis lors, les actions de la société ont baissé de plus de 23%, y compris sa plus forte baisse quotidienne en 11 ans un jour après l’annonce.

Le président de Ford, Bill Ford, et le président et chef de la direction, Jim Farley, s’entretiennent devant la nouvelle Mustang Dark Horse au Stampede, au centre-ville de Detroit, le 14 septembre 2022. Gué