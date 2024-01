Les actions de Flutter Entertainment rebondissent avant la cotation aux États-Unis

Les actions de Flutter Entertainment ont rebondi jeudi à Londres avant une introduction en bourse prévue aux États-Unis, alors même que le propriétaire de FanDuel a averti qu’une série de résultats sportifs en faveur des clients entraînerait des revenus inférieurs aux prévisions.

Actions Flutter Entertainment



FLTR



a augmenté de 11%, avant une cotation américaine prévue le 29 janvier à la Bourse de New York. Flutter prévoit de conserver sa cotation principale à Londres, mais se retirera d’Euronext Dublin.

“L’enthousiasme suscité par l’introduction imminente de la société en bourse aux États-Unis et les commentaires sur la dynamique continue de l’entreprise ont permis aux investisseurs de ne pas oublier le succès des résultats sportifs conviviaux aux États-Unis chez Flutter Entertainment”, a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

« Nous espérons que la société, dont la stratégie est fortement orientée vers la capitalisation sur une opportunité émergente aux États-Unis, pourra attirer une valorisation plus élevée grâce à sa cotation aux États-Unis. La légalisation des paris sportifs dans une grande partie des États-Unis a créé un nouveau marché énorme que de nombreux bookmakers britanniques cherchent à exploiter, avec plus ou moins de succès.

Flutter a déclaré que FanDuel conservait son « net bookmaker numéro un » aux États-Unis au cours du quatrième trimestre. Le rival de DraftKings



DKNG



,

Penn Divertissement



PENN



et d’autres ont déclaré que le chiffre d’affaires américain du quatrième trimestre serait inférieur de 225 millions de dollars aux prévisions précédentes, à 1,42 milliard de dollars.

Flutter s’est dit satisfait des marges brutes de revenus de ses paris sportifs aux États-Unis de 13,5 %, en hausse de 2,2 points de pourcentage par rapport à l’année dernière. “Nous avons augmenté au fil des années notre marge attendue, et cela s’explique par les capacités dont nous disposons en matière de risque et de trading, la très forte part de marché que nous détenons dans le produit Parlay, pour lequel nous sommes vraiment les plus célèbres, et cela ne avoir une marge élevée pour nous », a déclaré le directeur financier Paul Edgecliffe-Johnson lors d’un appel d’analyste, selon une transcription de FactSet.

« Les quatrième et premier trimestres sont les trimestres sportifs les plus importants, comme vous le savez, et les plus importants dans les sports dans lesquels nous sommes les plus importants, ce sont donc nos meilleurs trimestres du point de vue de la marge. Ce ne sera pas une performance que nous pourrons reproduire chaque trimestre, certainement pas pour le moment, et il faudra voir ce qui se passera au premier trimestre.

Flutter a également déclaré que ses échanges hors États-Unis étaient conformes aux prévisions.

Flutter a déclaré qu’il ne pouvait pas donner d’indications prospectives tant que sa déclaration d’enregistrement n’était pas approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle prévoit ensuite de présenter ses résultats selon les US GAAP plutôt que selon les IFRS.