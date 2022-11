Les actions de DraftKings chutent après que les utilisateurs mensuels soient en deçà des estimations

Actions de DraftKings étaient en baisse de 26% vendredi après que la société de paris sportifs a annoncé un ralentissement de la croissance mensuelle de la clientèle au troisième trimestre, en deçà des estimations.

La société a cependant relevé ses prévisions de revenus pour l’année, après que les revenus du trimestre aient dépassé les attentes de Wall Street. Sa perte pour la période n’a pas été aussi forte que prévu.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, DraftKings a déclaré que ses clients payants uniques mensuels étaient passés à 1,6 million, en hausse d’environ 22 % par rapport à 1,3 million il y a un an. C’était moins que les 2 millions prévus par les analystes, selon StreetAccount, et plus lent qu’au cours des deux trimestres précédents.

DraftKings a déclaré que l’expansion de son produit de paris sportifs en ligne, lancé en septembre, contribuera à stimuler l’acquisition, l’engagement et la fidélisation des clients.

Suite au lancement de son Sportsbook en ligne au Kansas en septembre, DraftKings a déclaré qu’il était en direct avec des paris sportifs mobiles dans 18 États qui représentent environ 37% de la population américaine. Il a déclaré qu’il prévoyait de se lancer dans le Maryland, Porto Rico, l’Ohio et le Massachusetts en attendant l’obtention des licences et les approbations réglementaires.

“Notre équipe a continué à stimuler la croissance du chiffre d’affaires grâce à un engagement client très efficace et à des améliorations de produits et de technologies convaincantes tout en restant concentré sur notre chemin vers la rentabilité”, a déclaré Jason Robins, co-fondateur et PDG de DraftKings.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre, la société a déclaré une perte nette d’environ 450 millions de dollars, ou 1 dollar par action, contre une perte de 545 millions de dollars pour la même période l’an dernier. Les analystes s’attendaient à une perte de 1,04 $ par action.

Les revenus pour la période ont atteint 502 millions de dollars, ce qui était supérieur aux 437 millions de dollars attendus par Wall Street.

La société a relevé ses prévisions de revenus pour 2022 à une fourchette de 2,16 milliards de dollars à 2,19 milliards de dollars, en hausse par rapport à son estimation précédente comprise entre 2,08 milliards de dollars et 2,18 milliards de dollars.