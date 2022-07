Les actions de Donald Trump alors que Capitol a été violé pour être au centre des audiences aux heures de grande écoute

Le comité du 6 janvier à la Chambre des représentants des États-Unis tiendra sa dernière audition télévisée de l’été, une session aux heures de grande écoute qui plongera dans les 187 minutes pendant lesquelles le président Donald Trump n’a pas agi le 6 janvier 2021, alors que le Capitole a été attaqué.

Avec des témoignages en direct de deux anciens assistants de la Maison Blanche et des extraits de la mine de plus de 1 000 entretiens, la session de près de deux heures se concentrera sur cette période de trois heures, après que des audiences antérieures aient entendu des témoignages concernant les semaines passées par Trump à poursuivre les réclamations de fraude électorale après le vote du 3 novembre 2020 qu’il a perdu face à Joe Biden

“Il n’a pas appelé l’armée. Son secrétaire à la Défense n’a reçu aucun ordre. Il n’a pas appelé son procureur général. Il n’a pas parlé au département de la Sécurité intérieure”, a déclaré la vice-présidente du panel, Liz Cheney, républicaine du Wyoming. audience précédente.

En fouillant dans la chronologie, le panel vise à montrer ce qui s’est passé entre le moment où Trump a quitté la scène lors de son rassemblement “Stop the Steal” peu après 13h10 le 6 janvier 2021, après avoir dit aux partisans de marcher vers le Capitole, et environ trois heures plus tard, lorsqu’il a publié une adresse vidéo depuis le Rose Garden dans laquelle il a dit aux émeutiers de “rentrer chez eux”, mais les a également félicités comme “très spéciaux”.

“Le président n’a pas fait grand-chose mais a regardé la télévision avec joie pendant cette période”, a déclaré Adam Kinzinger, membre du panel, républicain de l’Illinois.

REGARDER | Stratège républicain sur le témoignage convaincant de la dernière audience :

Le comité du 6 janvier dénonce une éventuelle subornation de témoins Des allégations de falsification de témoins par l’ancien président américain Donald Trump ont été soulevées par le comité du 6 janvier. Le stratège républicain Rick Wilson partage son point de vue sur cette nouvelle allégation et ce qui a été appris des audiences jusqu’à présent.

Le comité s’attend également à produire des preuves supplémentaires sur la confrontation de Trump avec des agents des services secrets qui ont refusé de le conduire au Capitole.

Matt Pottinger, qui était conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Sarah Matthews, alors attachée de presse, doivent comparaître en personne lors de l’audience de jeudi soir. Tous deux ont remis leur démission le 6 janvier 2021, après ce qu’ils ont vu ce jour-là.

Cette audience intervient un jour après qu’un groupe bipartisan de sénateurs ait convenu des modifications proposées à la loi sur le décompte électoral, la loi de l’après-guerre civile pour certifier les élections présidentielles qui ont fait l’objet d’un examen minutieux après l’attaque contre le Capitole et les efforts de Trump pour renverser le élection.

“Personne n’est au-dessus de la loi”: le procureur général des États-Unis

Bien que le comité du 6 janvier ne puisse pas inculper des individus sur la base de ce qu’il a découvert, il y a eu plus de signes cette semaine que des affaires criminelles sont considérées en dehors de sa compétence.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mercredi que le département s’était engagé à tenir pour responsable “toute personne pénalement responsable d’avoir tenté d’annuler l’élection présidentielle”, qualifiant les événements qui ont précédé et le 6 janvier d’enquête la plus importante du département. jamais entreprise.

Le procureur général Merrick Garland a brièvement parlé aux journalistes mercredi à Washington, DC, de l’importance de mener soigneusement toute enquête du 6 janvier. (Oliver Contreras/Associated Press)

“Personne n’est au-dessus de la loi dans ce pays, je ne peux pas le dire plus clairement que cela”, a déclaré Garland, après qu’un journaliste lui ait demandé si sa déclaration s’appliquait même à un ancien président.

Aucun ancien président n’a jamais été poursuivi au niveau fédéral par le ministère de la Justice. Le président Gerald Ford en 1974 a gracié son prédécesseur Richard Nixon avant que cette possibilité ne puisse être sérieusement envisagée, juste un mois après la démission de Nixon pour les crimes du Watergate.

Pendant ce temps, le procureur de Géorgie, qui enquête par l’intermédiaire d’un grand jury spécial pour savoir si Trump et d’autres se sont ingérés illégalement dans les élections générales de 2020 dans cet État, a informé 16 républicains qui ont servi de faux électeurs qu’ils pourraient faire face à des accusations criminelles.

Un avocat du bureau du procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré mardi dans un dossier au tribunal que chacune des 16 personnes était la cible de l’enquête après avoir signé un certificat déclarant à tort que Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et se déclarant “dûment élu et électeurs qualifiés ». Biden avait remporté l’État du champ de bataille de Géorgie.

En ce qui concerne la violence et les intrusions observées au Capitole le 6 janvier 2021, plus de 840 personnes ont été accusées de crimes fédéraux. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupable, la plupart pour des délits. Sur plus de 200 accusés à condamner, environ 100 ont été condamnés à des peines de prison.

Aucune allégation crédible de fraude électorale généralisée de 2020 n’a été présentée dans des dizaines d’affaires qui ont été portées devant les tribunaux et ont ensuite été rejetées. L’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de l’administration Trump a qualifié l’élection dans une déclaration de “la plus sûre de l’histoire américaine”, et l’ancien procureur général William Barr, choisi par Trump, a rejeté de nombreuses affirmations de fraude par l’ancien président et son défenseurs les plus fidèles.