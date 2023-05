Les actions de DocGo augmentent au milieu des résultats financiers du premier trimestre et de plus de revenus dans le domaine de la santé numérique

Entreprise de télésanté et de transport médical DocGo a vu son les actions montent après avoir publié ses résultats financiers du premier trimestre, montrant des revenus totaux de 113 millions de dollars avec une perte nette de 3,9 millions de dollars.

La société a signalé une baisse de 19 % des revenus de la santé mobile, passant de 90,1 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 72,9 millions de dollars au premier trimestre 2023, mais une augmentation de 44 % des revenus des services de transport, passant de 27,8 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 40,1 millions de dollars au premier trimestre. trimestre de cette année.

Pour le premier trimestre 2023, l’EBITDA ajusté était de 5,6 millions de dollars, contre 13,6 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. La société a attribué l’augmentation de l’EBITDA ajusté en 2022 aux revenus non récurrents des tests de masse COVID-19 de 38 millions de dollars.

La société prévoyait que son chiffre d’affaires pour l’année 2023 serait de 500 à 510 millions de dollars.

« Nous avons récemment signé des accords pour mettre nos services de surveillance à distance des patients, de gestion des soins chroniques et de soins d’urgence mobiles à la disposition d’une grande entreprise de soins rénaux, d’un grand fournisseur d’équipements médicaux durables et de nombreux grands cabinets de cardiologie. Ces accords devraient nous donner accès à de grands bassins de patients qualifiés pour la surveillance à distance des patients et la gestion des soins chroniques pour lesquels DocGo est spécialement conçu pour servir à distance, réduisant les coûts des payeurs et améliorant les résultats pour les patients », a déclaré Anthony Capone, PDG de DocGo, dans un communiqué.

Akilifabricant d’EndeavorRx, un traitement de jeu vidéo approuvé par la FDA pour les enfants atteints de TDAH, a déclaré un chiffre d’affaires total de 113 000 $ au premier trimestre, contre 111 000 $ au quatrième trimestre 2022.

La société a déclaré une perte nette GAAP de 20,7 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 16,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.

Les charges d’exploitation totales se sont élevées à 19,1 millions de dollars pour le premier trimestre, une baisse par rapport aux 22,1 millions de dollars déclarés pour le quatrième trimestre 2022.

La société basée à Boston a déclaré que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses investissements à court terme à la fin du premier trimestre 2023 s’élevaient à 117,4 millions de dollars, et elle s’attend à ce que ces fonds maintiennent ses opérations actuelles jusqu’au premier trimestre 2025.

La société a fait état d’un succès autour de sa distribution d’EndeavorRx, avec une augmentation de 255 % du nombre total d’ordonnances écrites pour la thérapeutique au premier trimestre 2023, par rapport au premier trimestre 2022.

« Nous constatons une adoption constante et croissante d’EndeavorRx sur le marché pédiatrique », a déclaré Eddie Martucci, directeur général d’Akili, dans un communiqué. « Avec la soumission de nos données d’expansion d’étiquettes pour adolescents EndeavorRx à la FDA et les résultats positifs de notre essai pivot chez des adultes atteints de TDAH, nous avons maintenant le potentiel d’élargir considérablement notre marché actuel et d’atteindre au moins 14 millions de patients atteints de TDAH aux États-Unis. la crise actuelle de la santé mentale et la pénurie de médicaments affectant tous les âges, nous avons l’intention d’accélérer nos plans pour aider ces millions de patients dans le besoin. »

Akili a commencé à se négocier sur le Nasdaq en août, après avoir finalisé sa fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Social Capital Suvretta Holdings Corp. L’accord a rapporté 164 millions de dollars avant de payer les frais de transaction et les frais de conseil.

Entreprise de technologie pour bébés Owlet a signalé une baisse de ses revenus à 10,7 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 21,5 millions de dollars pour la même période en 2022.

La société a déclaré une perte nette de 11,9 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 28,8 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Les dépenses d’exploitation au premier trimestre de cette année ont diminué à environ 15,1 millions de dollars, comparativement à 30,5 millions de dollars à la même période l’an dernier. L’entreprise attribue ce résultat à la réduction des frais de personnel et des dépenses de marketing.

Au premier trimestre, la société a enregistré une perte d’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) d’environ 5,8 millions de dollars, contre 18 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Owlet a déclaré qu’il se concentrerait sur la réduction des coûts, la rentabilité de l’EBITDA et l’achèvement des soumissions réglementaires en 2023.

« Notre conviction dans l’avenir d’Owlet reste inébranlable alors que nous continuons à reconstruire notre entreprise et à la positionner pour la rentabilité plus tard cette année », a déclaré Kurt Workman, PDG d’Owlet, dans un communiqué. « Pour l’avenir, nous voyons des signes d’amélioration de la vente aux détaillants reprenant une trajectoire de croissance, car une activité d’achat saine des consommateurs épuise les stocks des détaillants. Notre stratégie ciblée commence à générer les résultats que nous voulons générer pour la santé de notre entreprise , établir notre trajectoire de rentabilité plus tard cette année et obtenir les autorisations réglementaires de nos produits. »

En février, Owlet a annoncé avoir levé 30 millions de dollars dans le financement par placement privé.