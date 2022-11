Les actions de Disney montent en flèche alors que Bob Iger revient en tant que PDG dans un retour surprise – National

Bob Iger revient à Walt Disney Co en tant que directeur général moins d’un an après sa retraite, un retour surprise qui coïncide avec la tentative de la société de divertissement de renforcer la confiance des investisseurs et les bénéfices de son unité de diffusion en continu.

Iger, 71 ans, qui a été directeur général pendant 15 ans et a pris sa retraite en tant que président l’année dernière, a accepté d’occuper le poste de PDG pendant deux ans avec effet immédiat, a déclaré Disney dans un communiqué dimanche soir. Il remplacera Bob Chapek, qui a pris ses fonctions de PDG de Disney en février 2020 juste au moment où la pandémie de COVID-19 a frappé, entraînant des fermetures de parcs et des restrictions sur les visiteurs dans le monde.

Les actions de Disney ont bondi de plus de 9 % dans les échanges commerciaux avant la commercialisation aux États-Unis, valorisant la société à environ 182 milliards de dollars. L’action cotée à Francfort a bondi jusqu’à 10% dans les échanges européens lundi, pour sa meilleure journée en près de deux ans.

“Peut-être que l’ancienne main sur la barre est ce qui est nécessaire”, a déclaré Neil Wilson, analyste de Markets.com, alors que la société dépense des milliards de dollars pour concurrencer son rival Netflix et cherche à relancer le cours de son action.

L’histoire continue sous la publicité

L’action a chuté de plus de 40 % jusqu’à présent cette année, à la traîne de la baisse de près de 7 % depuis le début de l’année de l’indice Dow Jones Industrial Average plus large. Il a perdu près d’un tiers de sa valeur alors que Chapek était à la barre.

Lire la suite: Lire la suite Freeland reconnaît que le commentaire d’annulation de Disney + est “privilégié”

“Le conseil d’administration a conclu qu’alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger la société à travers cette période charnière”, a déclaré la présidente Susan Arnold dans le communiqué.

Disney a déçu les investisseurs ce mois-ci avec un rapport sur les résultats qui a montré des pertes croissantes dans son unité de diffusion en continu qui comprend Disney+. Les actions ont atteint leur plus bas niveau en 20 ans le lendemain des résultats du quatrième trimestre.

L’activité de streaming a perdu près de 1,5 milliard de dollars au cours du trimestre, soit plus du double de la perte de l’année précédente, éclipsant les gains d’abonnés. L’unité, qui est en concurrence avec Netflix Inc entre autres, n’a pas encore réalisé de bénéfices depuis son lancement en 2019. Disney a déclaré qu’il s’attendait à ce que Disney + devienne rentable

au cours de l’exercice 2024.

“Je suis un optimiste, et si j’ai appris une chose de mes années chez Disney, c’est que même face à l’incertitude – peut-être surtout face à l’incertitude – nos employés et nos Cast Members réalisent l’impossible”, a déclaré Iger dans un mémo aux employés vu par Reuters.

L’histoire continue sous la publicité

Certains investisseurs activistes ont monté la pression sur Disney cette année, dont Third Point, dirigé par le milliardaire Daniel Loeb.

À la mode maintenant À la mode maintenant

En août, Loeb a commencé à faire pression pour des changements, notamment la scission du réseau de télévision sportive ESPN et l’accélération du rachat prévu de Hulu par le propriétaire minoritaire Comcast Corp. L’investisseur a ensuite tweeté qu’il comprenait mieux la valeur d’ESPN pour Disney.

Dans les jours qui ont suivi son rapport sur les résultats terne, Trian Fund Management LP, cofondé par Nelson Peltz, a acheté plus tôt ce mois-ci pour plus de 800 millions de dollars d’actions Disney, selon un rapport du WSJ lundi, citant des personnes proches du dossier.

Le point de vue de Trian est qu’Iger ne devrait pas reprendre le contrôle de l’entreprise, a-t-il déclaré.

La participation, qui est inférieure au seuil de divulgation de 5%, n’est pas aussi importante que Trian le souhaiterait et augmentera probablement en fonction des conditions du marché.

L’histoire continue sous la publicité

Le fonds cherche également à siéger au conseil d’administration de Disney alors qu’il pousse le géant du divertissement à apporter des améliorations opérationnelles et à réduire les coûts, selon le rapport.

Disney n’a pas répondu à une demande de commentaire sur Trian.





1:39

Freeland reconnaît son propre privilège en réponse aux critiques sur les commentaires de Disney +



Iger a quitté Disney sur une note positive alors que la société menait la bataille contre Netflix dans les guerres de streaming. Au cours de son mandat, Disney a réalisé plusieurs acquisitions clés, notamment Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment et 21st Century Fox, et a quintuplé sa capitalisation boursière.

L’histoire continue sous la publicité

Au cours de son premier mandat, les rendements annualisés des actionnaires de Disney étaient de plus de 14 %, bien au-dessus de son rival Comcast et du

marché boursier plus large.

Au cours de cette deuxième tournée, Iger a été chargé de “mettre Disney sur la voie d’une croissance renouvelée” et de travailler avec le conseil d’administration pour identifier un successeur, a indiqué la société.

Le changement de direction a surpris les employés, ont déclaré deux sources de l’entreprise.

Peu de temps après l’annonce du retour d’Iger, le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, a tweeté : “Ugh. J’avais espéré qu’Iger se présenterait à la présidence. Il est génial.”

(Reportage de Lisa Richwine et Dawn Chmielewski; reportage supplémentaire d’Eva Mathews à Bengaluru et Lucy Raitano à Londres; Graphismes de Vincent Flasseur; Montage par Kenneth Li, Miral Fahmy, Josephine Mason, Anil D’Silva et Bernadette Baum)