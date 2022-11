Les actions de Disney (DIS) augmentent après qu’Iger remplace Chapek en tant que PDG

Actions de Disney a fait son apparition dans les échanges avant la commercialisation lundi, le matin après que la société a annoncé qu’elle avait remplacé le PDG Bob Chapek par Bob Iger.

L’action Disney a augmenté d’environ 9% lundi matin. À la clôture de vendredi, les actions de la société avaient chuté d’environ 40 % jusqu’à présent cette année.

Chapek, qui a remplacé Iger en tant que PDG au début de 2020, a fait l’objet de critiques et d’un examen de plus en plus minutieux des performances de l’entreprise ces derniers mois. Son dernier rapport sur les résultats trimestriels, qui a été publié plus tôt ce mois-ci, est arrivé avec un bruit sourd, faisant chuter les actions de façon spectaculaire. Trois jours après ce rapport, Chapek a déclaré à ses lieutenants dans une note de service que Disney chercherait à réduire les coûts en gelant les embauches, en licenciant et par d’autres moyens.

Pourtant, la décision de remplacer Chapek par Iger a stupéfié le monde des affaires. Iger, qui a travaillé pendant 15 ans en tant que chef de Disney, avait déclaré précédemment qu’il ne reviendrait pas au travail, tandis que la société a renouvelé le contrat de Chapek plus tôt cette année alors qu’il insistait sur sa vision de réorganisation pour Disney.

Chapek a pris le relais juste avant que la pandémie de Covid ne restreigne sévèrement les activités de Disney, fermant ses parcs à thème et gardant ses films hors des salles pendant des mois. Alors que Chapek aidait l’entreprise à traverser cette tempête, Iger étant toujours président jusqu’en décembre de l’année dernière, les actions de l’entreprise ont grimpé à un peu plus de 200 dollars à un moment donné en 2021.

Depuis lors, les actions de Disney ont chuté. Ils ont clôturé à moins de 100 $ vendredi.