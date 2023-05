Les actions de Disney coulent après que la société a signalé des pertes d’abonnés au streaming

Les actions de la société ont clôturé à environ 92 dollars par action jeudi. Le titre est désormais en hausse de plus de 6% sur l’année.

Pourtant, Wall Street s’attendait à un gain de plus d’un million d’abonnés Disney +, selon StreetAccount, et la perte surprise d’abonnés a effrayé la rue.

La société, qui bénéfice et chiffre d’affaires affichés pour la période qui était conforme aux estimations de Wall Street, a signalé une perte de quatre millions d’abonnés Disney +. Cette baisse a été compensée par des augmentations de prix, ce qui a entraîné une réduction des pertes d’exploitation de l’unité de streaming de 400 millions de dollars pour le deuxième trimestre fiscal.

Disney devra faire face à des vents contraires dus aux réductions du budget publicitaire, à une concurrence intense en matière de streaming avec de Netflix nouveau niveau publicitaire et incertitude économique persistante, selon une note de Paul Verna, analyste principal du cabinet de recherche Insider Intelligence.

« Alors que Disney a réussi à endiguer ses pertes de revenus en streaming, il l’a fait principalement en augmentant les prix, et cette stratégie n’est pas viable à long terme », a écrit Verna. « Disney prévoit une autre hausse de prix plus tard cette année, mais il manquera bientôt de marge pour de nouvelles augmentations. »

Les analystes de SVB MoffettNathanson ont abaissé leur objectif de cours pour l’action de 3 $ à 127 $ après le rapport, mais ont maintenu la note de surperformance de l’entreprise. La société prévoit que les abonnements globaux seront à peu près stables au troisième trimestre fiscal et augmenteront au quatrième trimestre fiscal.

Tim Nollen, analyste principal de la technologie des médias chez Macquarie, a également maintenu une note de surperformance, notant que Disney « a les atouts essentiels pour réussir la transition vers le streaming, mais c’est un effort à multiples facettes ».

« Disney progresse dans ses efforts de réduction des coûts et d’efficacité opérationnelle au milieu d’une activité de télévision linéaire qui se détériore, à la fois structurellement et cycliquement », a écrit Nollen dans la note.

Le PDG de Disney, Bob Iger, supervise une vaste restructuration de l’entreprise, comprenant environ 7 000 suppressions d’emplois au total, qui devraient être achevées avant l’été.

La société a également annoncé mercredi qu’elle ajouterait du contenu Hulu à son application de streaming Disney +, tout en prévoyant d’augmenter le prix de son service de streaming sans publicité plus tard cette année.

Parts des autres services de streaming Découverte de Warner Bros. et Primordial ont également chuté de 5% et 3%, respectivement, jeudi. Netflix les actions ont terminé près de 3% plus haut.