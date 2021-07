Les actions de Didi s’effondrent alors que les commerçants réagissent à la répression de la Chine

Un trader travaille lors de l’introduction en bourse de la société chinoise de covoiturage Didi Global Inc sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 30 juin 2021.

Les régulateurs n’ont peut-être pas donné à Didi « une directive claire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu' »il est tout à fait possible que Didi ne sache pas vraiment dans quelle direction sauter et face à la pression des investisseurs, ils ont décidé d’y aller ».

Didi est cotée à la Bourse de New York mercredi dernier avec une capitalisation boursière d’environ 68 milliards de dollars. Les actions de la société ont augmenté de près de 16% jeudi et ont chuté d’un peu plus de 5% vendredi.

En juin, Reuters a rapporté que les régulateurs chinois enquêtaient sur Didi pour des violations des règles antitrust. Pékin serait également en train d’examiner le mécanisme de tarification de l’entreprise.

Didi a averti dans son prospectus d’introduction en bourse qu’il pourrait être pénalisé par des régulateurs insatisfaits.

« Nous ne pouvons pas vous assurer que les autorités de réglementation seront satisfaites de nos résultats d’auto-inspection ou que nous ne serons passibles d’aucune sanction en cas de violation des règles anti-monopole, anti-concurrence déloyale, des prix, de la publicité, de la protection de la vie privée, sécurité alimentaire, qualité des produits, fiscalité et autres lois et réglementations connexes. Nous nous attendons à ce que ces domaines fassent l’objet d’une attention et d’un examen plus approfondis et continus de la part des régulateurs et du grand public à l’avenir », a déclaré la société dans son prospectus.

Fondée en 2012, Didi a déclaré avoir 493 millions de coureurs actifs annuels et 41 millions de transactions quotidiennes moyennes. Elle a commencé à se développer à l’international en 2018, et la société opère désormais dans 14 pays hors de Chine.

En plus du VTC traditionnel, Didi s’est fortement investi pour faire des taxis autonomes une réalité, et opère plusieurs segments autour de la mobilité.

– Reportage supplémentaire de Steve Kovach et Jessica Bursztynsky.