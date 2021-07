Les actions de Didi chutent suite à un rapport que la Chine prévoit des sanctions sans précédent

Le géant chinois du covoiturage Didi a de nouveau subi des pressions jeudi au milieu d’un rapport selon lequel Pékin envisage des sanctions sévères allant d’une amende massive à même une radiation forcée après son introduction en bourse le mois dernier.

Les actions de Didi ont chuté de plus de 10%, portant ses pertes mensuelles à près de 27%. Bloomberg News a rapporté Les régulateurs chinois prévoient une série de sanctions contre Didi, y compris une amende probablement plus élevée que le record de 2,8 milliards de dollars qu’Alibaba a payé plus tôt cette année.

Les sanctions pourraient également inclure la suspension de certaines opérations, la radiation ou le retrait des actions américaines de Didi, selon le rapport, citant des personnes proches du dossier. Didi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.

Les actions Didi ont chuté d’environ 25 % à 10,34 $ l’action depuis ses débuts sur le marché le 30 juin lorsqu’elle a commencé à se négocier à 14 $ l’action.